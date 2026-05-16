Hindistan'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti

HİNDİSTAN'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 111 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin birçok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu kuvvetli fırtınanın, elektrik kesintilerine ve trafikte aksamalara yol açtığı belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direkleri ile ağaçların devrildiği, çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasına bağlı olarak 111 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Eyalet yetkililerinden Narendra N. Srivastava, etkilenen bölgelere acil durum ekiplerinin gönderildiğini kaydederek, özellikle kırsal kesimlerde evlerin, tarım arazilerinin ve elektrik altyapısının büyük hasar gördüğünü duyurdu.

Uttar Pradesh Başbakanı Yogi Adityanath'ın, ilçe yetkililerine ve ilgili kurumlara mağdurlara yardım etmeleri talimatı verdiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı