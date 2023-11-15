Hindistan'da Otobüs Kazası: 36 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de bir yolcu otobüsünün dağlık yoldan çıkarak derin bir uçuruma yuvarlanması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti. Kazada 19 kişi de yaralandı.

YENİ DELHİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'de bir yolcu otobüsünün dağlık yoldan çıkarak derin bir uçuruma yuvarlanması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti. Çarşamba günü meydana gelen kazada bazıları ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı.

Kaza, Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar şehrinin yaklaşık 149 kilometre güneyinde bulunan Doda ilçesinin Assar bölgesinde meydana geldi. Kazayı yapan otobüs, Kishtwar ilçesinden Cammu şehrine gitmekteydi.

Bir polis yetkilisi Xinhua'ya telefonda yaptığı açıklamada, "Bugün 55 kişiyi taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak yaklaşık 90 metre derinliğindeki bir uçuruma yuvarlandı. An itibarıyla trajik kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin de yaralandığı bilgisine sahibiz" dedi.

Yetkililer, olay yerine ilk olarak yerel halkın ulaştığını ve yaralılara yardım ettiğini belirtti.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduklarını dile getirerek yaslı ailelere başsağlığı diledi.

Hindistan'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları sıklıkla meydana gelirken, kazalara çoğunlukla aşırı yükleme, kötü yol şartları ve dikkatsiz araç kullanımı neden oluyor.

Yetkililere göre Hindistan'da her yıl yaklaşık yarım milyon trafik kazası kayda geçerken yaklaşık 150.000 kişi bu kazalarda hayatını kaybediyor.

Hindistan hükümeti 2024'e kadar ölümcül trafik kazalarını yüzde 50 oranında azaltma hedefi koymuştu.