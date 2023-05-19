Hindistan'da Meitei topluluğuna yönelik şiddet olayları devam ediyor

Hindistan'ın Manipur eyaletinde Meitei topluluğunun 'Planlanmış Kabile' kategorisine dahil edilmemesi gerekçesiyle başlayan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 70'i aştı. Saldırıların hedefinde yer alan birçok kilise de kullanılmaz hale geldi.

Hindistan'ın Manipur eyaletinde Meitei topluluğunun "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmemesi gerekçesiyle başlayan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 70'i aştı.

Hint basınında yer alan haberlere göre, mayıs başlarında Manipur'da başlayan "etnik şiddet" olaylarında şu ana kadar 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırıların hedefinde yer alan birçok kilise de kullanılmaz hale geldi.

Muhalefetteki Kongre Partisinin milletvekillerinden Mukul Wasnik, hükümeti eleştirerek, "Manipur'daki barış ve emniyeti sağlamak için hem merkezi hükümetin hem de eyalet hükümetinin fevkalade bir çaba göstermeleri gerekiyor." dedi.

Hükümet kanadından şu ana kadar herhangi bir çaba görmediklerini ifade eden Wasnik, 3 Mayıs'tan bu yana hiçbir bakanın eyaleti ziyaret etmediğini belirtti.

Bölgedeki kaynaklar, binlerce kişinin kaçmak zorunda kaldığını aktardı.

Öte yandan, olaylarda, başta kiliseler olmak üzere okullar ve tapınakların da hedef alındığı belirtildi.

Manipur'un Imphal kenti Başpikoposu Dominic Lumon, bölgedeki şiddet olaylarının artarak devam ettiğine dikkati çekerek, "Bölgede korku, belirsizlik ve genel bir umutsuzluk hissi var. İki topluluk savaş halinde ancak hangi topluluğa mensup olduğuna bakılmaksızın tüm Manipur halkı etkileniyor." ifadesini kullandı.

Lumon, Manipur nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan Meitei topluluğunun "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilme isteği ve dağlık alanlarda yaşayanların söz konusu talebe karşı çıkmasının çatışmaların nedeni olduğunu bildirdi.

Olaylardan etkilenenlere yardım edilmesini isteyen Lumon, "çete şiddeti" nedeniyle hayatını kaybedenler için üzüntüsünü ifade etti.

Diğer yandan, Imphal Başpikopos Yardımcısı Varghese Velikakam, Hindistan'daki tüm piskoposlara gönderdiği mektupta, yerel polisin saldırıları durdurmakta başarısız olduğunu belirtti.

Zarar görebilecek yerlerin, saldırı girişimlerinden sonra bile korunmadığını vurgulayan Velikakam, sayısı netlik kazanmasa da 40'tan fazla kilisenin yakıldığını ve çoğunun kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Velikakam, şimdiki çatışmalarla bağlantısı olmayanların da dahil olduğu kiliselere yönelik yüksek orandaki saldırıların, şiddetin "önceden planlandığını" gösterdiğini ve "fanatik" grupları cesaretlendirdiğini söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ve yerel medyanın, Meitei topluluğu mensuplarının ibadethanelere saldırısına karşı sessiz kalması eleştiriliyor.

Askere "vur emri" verilmişti

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı şiddet olaylarına yol açıyor.

2,5 milyon nüfuslu Manipur'da nüfusun üçte biri eyalet topraklarının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen bir kısmında yaşıyor.

Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.

Tüm Kabile Öğrencileri Birliği eyalete bağlı Churachandpur ilçesinde 3 Mayıs'ta yürüyüş yapmış, başkent Imphal ile Churachandpur ve Kangpokpi bölgeleri ertesi gün şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Olayların ardından 7 ilçede 5 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve internet hizmetleri askıya alınmıştı.

Şiddet olayları nedeniyle bölgeye binlerce güvenlik görevlisi konuşlandırılırken 7 bin 500 kişi, ordu ve hükümete ait tesislere sığınmıştı.

Eyalet Başbakanı Biren Singh, istenmeyen olaylar yaşandığını ve bazı mülklere zarar verildiğini belirterek, hukuk düzenini korumak için gerekli tüm adımların atıldığını açıklamıştı.

Singh, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için merkezi hükümetten de asker takviyesi talep edildiğini bildirmişti.

Manipur eyalet yönetiminden 4 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, bölgede şiddet eylemlerinin önüne geçmek için yapılan uyarıların etkisiz kaldığı belirtilerek "olağanüstü" durumlarda askere 'vur emri' verildiği kaydedilmişti.

Hindistan'da "Planlanmış Kabile" kategorisinde yer alan topluluklara, siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi imkanlar sağlanıyor.