Hindistan'da Kurban Bayramı alışverişi başladı

Dünyada en fazla Müslüman bulunan üçüncü ülke Hindistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Yeni Delhi'nin merkezinde yer alan Eski Delhi bölgesinde Müslümanlar bayram için alışveriş yapıyor ve kurbanlık hayvan pazarlarında büyük hareketlilik yaşanıyor.

- Hindistan'da bayram alışverişi telaşı

YENİ DELHİ - Dünyada en fazla Müslüman bulunan üçüncü ülke durumundaki Hindistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin merkezinde yer alan Eski Delhi bölgesinde Müslümanlar bayram için hem dükkanlardan yiyecekler alıyor, hem de kurbanlık için küçükbaş hayvan pazarlarında büyük hareketlilik yaşanıyor. Nüfus yoğunluğunda dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer alan Yeni Delhi'de dar sokakların olduğu Eski Delhi bölgesinde ise Müslümanlar daha yoğun bulunuyor. Türkmen Gate denilen kapıdan geçilerek ulaşılan Mazhar Can'ı Canan ve Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerine giden dar sokaklarda, bisikletli ve tek kişilik motosikletli taksi yoğunluğu da dikkat çekiyor.

Nüfusunun yüzde 15'i Müslüman olan Hindistan'da yaklaşık 160 milyon Müslüman bulunuyor. Kurbanlık olarak Hindistan'da büyükbaş hayvan satışı 30 eyaletin sadece 14'ünde yapılabiliyor. Kurban bayramı öncesinde Müslümanlar genellikle koyun ve keçi satın alırken, büyükbaş olarak manda kurban edebiliyor. Diğer 16 eyalette ise kurban için inek satışı ciddi cezalarla yasak bulunuyor.

Yüzde 18'i Müslüman olan 1 milyar 350 milyon nüfuslu Hindistan'da yaklaşık 270 milyon Müslüman bulunurken, 22 milyon nüfuslu Yeni Delhi'nin ise yüzde 12'sini Müslümanlar oluşturuyor.