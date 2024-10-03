'İş güvenliği nerede' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi

Hindistan'da iş güvenliği önlemlerinin uygulanmadığı bir depo, görenleri şaşkına çevirdi. Herhangi bir önlemin alınmadığı depoda, elemanlar, alınması gereken çuvalları korkarak çekiştiriyor. Tüm çuvallar yıkılacak gibi olunca panikle geri çekilen elemanlar, canlarını hiçe sayarak çuvallarla ilgilenmeye devam ediyor. Çalışanların o anları, cep telefonlarına yansırken izleyenlerden videoya tepki yağdı.