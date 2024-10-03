'İş güvenliği nerede' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi
Hindistan'da iş güvenliği önlemlerinin göz ardı edildiği bir depo, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. İş güvenliği konusunda önlemlerin tamamen unutulduğu depo, çalışanların her an kaza olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Hindistan'da iş güvenliği önlemlerinin uygulanmadığı bir depo, görenleri şaşkına çevirdi. Herhangi bir önlemin alınmadığı depoda, elemanlar, alınması gereken çuvalları korkarak çekiştiriyor. Tüm çuvallar yıkılacak gibi olunca panikle geri çekilen elemanlar, canlarını hiçe sayarak çuvallarla ilgilenmeye devam ediyor. Çalışanların o anları, cep telefonlarına yansırken izleyenlerden videoya tepki yağdı.