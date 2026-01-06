Haberler

Herkes Maduro'nun helikopterden indikten sonra yaptığı hareketi konuşuyor

Herkes Maduro'nun helikopterden indikten sonra yaptığı hareketi konuşuyor Haber Videosunu İzle
Herkes Maduro'nun helikopterden indikten sonra yaptığı hareketi konuşuyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, ABD tarafından yakalanmalarının ardından yoğun güvenlik önlemleriyle Manhattan'daki Wall Street Helikopter Pisti'ne getirildi. Federal mahkemede hakim karşısına çıkan Maduro'nun helikopterden inerken gökyüzüne hüzünle baktığı anlar kameralara yansıdı.

ABD askeri güçleri tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında Manhattan'daki Wall Street Helikopter Pistine getirildi.

GÖKYÜZÜNE HÜZÜNLE BAKTI

New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından açılan narkoterörizm ve bağlantılı suçlamalar kapsamında federal mahkemede hakim karşısına çıkmak üzere New York kentine götürülen Maduro'nun helikopterden indiği sırada kısa süreliğine gökyüzüne hüzünle baktığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdeep horizon:

birgün onların güneşide kararacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş

Stockholm'de Türk turistin kardan adamı olay oldu
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar TL değerindeki malikane tamamlandı! Sahibi bakın kim
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi
Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş

Stockholm'de Türk turistin kardan adamı olay oldu
Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak

Venezuela'da geçici başkandan Trump'ı kızdıracak imza
Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

Maç biter bitmez müjdeyi verdi