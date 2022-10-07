Her fotoğrafta o var! Erdoğan'la sohbet edebilmek için zirve boyunca peşinden ayrılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Prag'a gitti. Burada liderlerle görüşen Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Öte yandan Zirve kapsamında Prag'da bulunan Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etmek için yoğun çaba harcaması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Prag'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede liderlerle baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

ALİYEV VE PAŞİNYAN'LA SOHBET ETTİ

Toplantının yapılacağı Prag Kalesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre sohbet etti.

RUM YÖNETİMİ LİDERİ ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Zirvenin açılışı öncesinde ise ortaya dikkat çeken bir kare çıktı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına yaklaşarak görüşmek istedi. Anastasiadis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için sarf ettiği çaba objektiflere yansıdı.