Henry Kissinger, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi

Çin-ABD ilişkilerinin mimarı 100 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Şi, Kissinger'ı bugün başkent Pekin'deki Diaoyutai Devlet Konuk Evi'nde ağırlarken, yayını veren Çin Devlet Televizyonu CCTV ise 100 yaşındaki ABD'li devlet adamını 1970'lerde iki ülke arasındaki ilişkilerin başlamasındaki hayati rolü dolayısıyla övdü. Kissinger'ın bu seyahati, eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olan Pekin ziyareti için zemin oluşturmuştu.

Çin-ABD ilişkilerinin mimarı 100 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

NDTV'nin haberine göre, Şi, Kissinger'ı bugün başkent Pekin'deki Diaoyutai Devlet Konuk Evi'nde ağırlarken, yayını veren Çin Devlet Televizyonu CCTV ise 100 yaşındaki ABD'li devlet adamını 1970'lerde iki ülke arasındaki ilişkilerin başlamasındaki hayati rolü dolayısıyla övdü.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, Temmuz 1971'de komünist Çin ile ilişkileri başlatmak adına gizlice Pekin'e seyahat etmişti.

Kissinger'ın bu seyahati, eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olan Pekin ziyareti için zemin oluşturmuştu. Bu da Washington yönetiminin, uluslararası sistemden izole durumdaki Pekin ile yoğun temaslarını başlatmış ve Çin'in bir üretim merkezi ve ABD'nin ardından dünyanın en büyük ekonomisi olmasının yolunu açmıştı.

Dışişleri Bakanlığının ardından Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinde de bulunan Nobel Barış Ödüllü Kissinger, şirketlere Çin'e yatırım konusunda danışmanlık yapıyordu.

27 Mayıs'ta 100 yaşını dolduran Kissinger, ilk ziyareti olan 1971'den bu yana 100 kereden fazla Çin'e seyahat etti.