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İspanya'da helikopter, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü

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İspanya'da havalanan bir helikopter, kuvvetli fırtına nedeniyle otoyol üzerinde bir aracın üzerine düştü. Kazada helikopterdeki 2 kişi ve aracın sürücüsü yaralandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir helikopter otoban üzerinde bir aracın üzerine düştü. Kazada helikopterde bulunan iki kişi ve araç sürücüsü yaralandı. Yaralananların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İspanya'da bir helikopter havalandıktan kısa bir süre sonra Madrid yakınlarındaki M40 otoyoluna düştü. Acil servis sözcüsü, helikopterde iki kişinin bulunduğunu, birinin helikopter enkazından yürüyerek çıkabildiğini, diğerinin ise itfaiye ekipleri tarafından enkazdan kurtarıldığını söyledi. Sözcü, kazadan sağ kurtulanlardan birinin hafif kafa travması geçirdiğini, diğerinin uyluk kemiğinin kırıldığını ve üçüncüsünün de hafif yaralandığını söyledi. Helikopterin kalabalık bir otoyola düşmesine rağmen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Helikopter, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü

KUVVETLİ FIRTINA YÜZÜNDEN DÜŞTÜ

Acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışabilmesi için trafik her iki yönde de durduruldu. Öte yandan kazaya şiddetli rüzgarın sebep olduğu tahmin ediliyor. Yerel kaynaklar, helikopterin European Rotors adlı helikopter endüstrisi fuarına giderken düştüğünü belirtiyor.

Helikopter, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü

Helikopter, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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