Hayvanat bahçesi güvenliği, tel örgünün ardından çekti! Herkes kurt adamı konuşuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvanat bahçesi güvenliği, tel örgünün ardından çekti! Herkes kurt adamı konuşuyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:
Hayvanat bahçesi güvenliği, tel örgünün ardından çekti! Herkes kurt adamı konuşuyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğrafları çekildi. Görüntü, tartışmaları da beraberinde getirdi

Dünya genelinde varlığına inanılan yaratıklardan biri de kurt adam. Çizgi filmlere hata milyon liralık yapımlara dahi konu olan kurt adamın var olup olmadığı ise muallakta kalan bir konu.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN BİR GÖRÜNTÜ GELDİ

Kurt adam efsanesi zaman zaman kendisini hatırlatırken, Amerika Birleşik Devletleri'nden son gelen görüntü, herkesin kafasını karıştırdı. Teksas'taki bir hayvanat bahçesi güvenliği tarafından kaydedilen fotoğraftaki yaratığın kurt adama benzediği görülüyor.

KURT ADAM TARTIŞMA YARATTI

Kurt adam olduğu iddia edilen canlının bu görüntüsünün sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılmasının ardından konuyla ilgili tartışmalar da patlak verdi. Bazı kullanıcılar kurt adam efsanesine destek verirken, bazı kullanıcılar da görüntülerdeki bir insan olduğunu fakat kostüm giydiğini savundu.

İşte tartışma yaratan o görüntü:

Hayvanat bahçesi güvenliği, tel örgünün ardından çekti! Herkes kurt adamı konuşuyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Hayvanat Bahçesi Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title