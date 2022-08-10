Hayatta kalması bile mucize! 30 metreden denize atlayan 16 yaşındaki genç omurgasını kırdı

İngiltere'de 16 yaşındaki genç kayalıkların tepesine çıktı. 30 metre yüksekliği olan kayalıktan denize atladı. Atladığı an suya çakılmasıyla omurga kemiğini kırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İngiltere'de 16 yaşındaki Sam kayalıkların tepesine çıktı. Ardından 30 metrelik suya atladı. Bunun üzerine Sam suya girdikten birkaç dakika sonra suda çırpınarak kayalıkların köşesine kendini zor attı. Durumu kıyıdan izleyen annesi Bayan Wilson oğlunun başının belada olduğunu fark ederek yüzücülere haber verdi.

Sahil güvenlik helikopteri genci hava yoluyla ambulansa taşıdı. Ardından Sam'in taramadan geçeceği Carmarthen'deki hastaneye nakledildi. Doktorlar, gencin omurilik geçirdiğini ve vücut desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"SIRT DESTEĞİ TAKMAK ZORUNDA"

Öte yandan doktorlar, gencin ameliyata gerek kalmadan omurgasının iyileşmesi için bir sırt desteği takmak zorunda olduğunu ifade etti.

"İLK BAŞTA ŞOKTAN ÇIKAMAMIŞTI"

Oğlunun yaraları hakkında yorum yapan Bayan Wilson, "İlk kontrole gittiğinde hala şokta olmalıydı çünkü doktorlara sırtında herhangi bir ağrı hissetmediğini söyledi. Bu yüzden iyi bir tarama yaptırması konusunda ısrar etti. Sadece yaranın zamanla kendi kendine iyileşeceğini ve herhangi bir ameliyata ihtiyacı olmayacağını umuyoruz" dedi.

"SAM'İN ODASINDA YATIYORUZ"

Bayan Wilson, "Kendisinin ve Sam'in babasının gece bir şeye ihtiyacı olur diye, onun yatak odasının zemininde uyuyoruz" ifadelerini kullandı.