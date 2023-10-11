Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1100'e yükseldi! Han Yunus'tan gelen görüntüler yürekleri dağladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1100'e çıkarken, saldırıya uğrayan kentlerden biri olan Han Yunus'tan çok sayıda cansız beden çıkarıldı. Bölgeden gelen görüntüler yürekleri dağladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1100'e çıkarken, saldırıların hedefi olan Han Yunus kentinden çıkarılan cansız bedenlerin sayısı ve bölgeden gelen görüntüler yürekleri dağladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 326'SI ÇOCUK

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 171'i kadın, 326'sı çocuk olmak üzere 1100 kişinin yaşamını yitirdiği, 744'ü kadın, 1217'si çocuk olmak üzere 5 bin 339 kişinin yaralandığı kaydedildi.

HAN YUNUS'TAN GELEN GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ DAĞLADI

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusunun hedef aldığı Han Yunus kentinde çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeden servis edilen fotoğraflarda evlerin önlerinin cansız bedenlerle dolu olduğu görülürken, bölgede yaşanan dramı gözler önüne seren kareler yürekleri dağladı.

NE OLMUŞTU?



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.