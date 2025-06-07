Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
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Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
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Güney Afrika'daki bir okul etkinliğinde, rüzgarın havalandırdığı şişme oyu alanından düşen iki çocuk ağır yaralandı. Ebeveynler çocuklarının metrelerce yükseklikten yere düşüşünü çaresizce izleme zorunda kaldı.

Güney Afrika'nın Krugersdorp kentindeki Laerskool Protearif ilkokulunda düzenlenen ve 1000'den fazla kişinin katıldığı bağış toplama etkinliği, faciaya dönüştü. Güvenlik önlemi alınmadan kurulan şişme kale kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek havaya uçtu.

ÇOCUKLAR METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Şişme oyun alanında bulunan 2 çocuk metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Dehşete düşen ebeveynler çocuklarının şişme kaleden düşüşünü çaresizce izlemek zorunda kaldı. Çocukların havada savrulduğunu görenler panik içinde çığlık atmaya başladı. Yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İKİSİ DE AĞIR YARALI

The Mirror'ın haberine göre; yüksekten düşen çocuklardan birinin kafatasının diğerinin ise kolunun kırıldığı öğrenildi. Ağır yaralanan iki çocuk da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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