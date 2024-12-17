Havalimanında korkunç anlar: İki uçak pistte çarpıştı

Havalimanında iki uçağın çarpıştığı korkunç anlar: Pilotlar "hayır!" diye bağırırken kulakları sağır eden çarpışma sesi duyuldu

Elektrik arızası nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan bir uçağın, pistteki başka bir uçakla çarpıştığı anın şok edici görüntüleri ortaya çıktı.

Arızalı uçağın kokpitinden çekilen görüntülerde, iniş sırasında uçağın tehlikeli şekilde yalpaladığı ve önündeki hafif uçağa çarptığı görülüyor.

Texas, Houston'daki Pearland Bölgesel Havalimanı'ndaki kazada şans eseri kimse ciddi şekilde yaralanmadı, ancak her iki uçak da kullanılamaz hale geldi.

Kazayı yaşayan yolcunun anlattığına göre, 1973 yapımı Grumman American AA-5 Traveler uçakları Galveston'dan havalandıktan sonra elektrik sorunları yaşamaya başladı. Önce kulaklıklar, ardından telsiz ve aviyonik sistemler devre dışı kaldı.

Çalışan hiçbir cihaz olmadan acil iniş yapmak zorunda kaldılar. İletişim kuramadıkları için öndeki Cessna 182T Skylane pilot onların varlığından habersizdi ve pistte sol dönüş yapmak için aniden durdu. Flapları çalışmayan arızalı uçak yeterince yavaşlayamadı ve çarpışma kaçınılmaz oldu.

Çarpışmada öndeki uçağın gövdesinde büyük bir delik açıldı. Arkadaki uçakta ise alüminyum gövde büzüşüp camlar parçalandı. Neyse ki öndeki uçağın arka koltuğunda yolcu yoktu, aksi takdirde kaza ölümcül olabilirdi.