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Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı

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Güney Kore'de onlarca kişinin öldüğü uçak kazasından yalnızca birkaç saat önce Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı'nda da panik anları yaşandı. Air Canada'ya ait bir uçak sert iniş sırasında alev alırken yolcuların cep telefonuyla kaydettiği görüntüler büyük ses getirdi.

Air Canada'ya ait bir uçak, cumartesi gecesi iniş takımlarında yaşanan arıza nedeniyle Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Air Canada'nın St. John's Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan 2259 sefer sayılı uçağın, TSİ 09:30'da (Pazar günü 01:30 GMT) iniş sırasında kayma ve motor yangını gibi sorunlar yaşadığını bildiren medya kuruluşları, acil durum ekiplerinin uçaktaki herkesin güvenliğini sağlamak için hızlı bir şekilde müdahale ettiğini bildirdi.

"ÇARPMA SESİNE BENZEYEN BİR SES DUYDUK"

Yolcu Nikki Valentine, CBC News'e yaptığı açıklamada, uçağın lastiklerinden birinin iniş sırasında düzgün açılmadığını söyledi; "Uçak yaklaşık 20 derecelik bir açıyla sola doğru oturmaya başladı ve bu sırada uçağın kanadı kaldırımda kaymaya başladığında neredeyse çarpma sesine benzeyen oldukça yüksek bir ses duyduk. Bu sesin motordan geldiğini tahmin ediyorum."

Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK

Uçaktaki insanlar tahliye edildi ve ardından sağlık görevlileri tarafından kontrol edilmek üzere bir hangara götürüldü. Herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Öte yandan uçağın içindeki bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler büyük ses getirdi.

Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı

HAVALİMANINDAKİ UÇUŞLAR DURDURULDU

Olaydan sonra önlem amaçlı Halifax Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulurken, pazar gününün erken saatlerinden itibaren bir pist yeniden açıldı.

Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

HAYIRDIR 3 GÜNDE ÜCÜNCÜ UCAK KAZASI!!!!! 2025 IYI GELMIYO.

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Haber YorumlarıVEFA:

Şimdi bu kardeşler, inanışa göre kötü oldukları için değil ama sadece kâfir oldukları için CAHANNEME mi gitti. Ne adaletsiz bir evren tahayyülü!!!

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Haber Yorumlarıemre null:

okumuş üniversite bitirmiş ülkeleri yöneten insanlar sabah aksam nasıl daha iyi silah üretebilirjm savas uçağı uretebilirim diye birileri ile yarisacaklarina nasıl insanları güvenli bir yaşam sağlayabilirim insanlarin hayatını nasıl daha güvenli hale getirebilrim deyip uçakları daha güvenli hale getirecek projeler üzerinde çalışsalardi bu kadar acı sonuçlarla da karşılaşmazdik Allah aşkına akıl var mantık var duvar konulur mu oraya onun yerine bir kum su havuzu olurdu uçak suyun içine girerdi hem yangın sonerdi hem de o kum su uçağın hızını keserdi ama savaşmaktan vakit yok ki bunu düşünsün insanoğlu

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Haber YorumlarıAhmet null:

Temizlikmi yapmaya çalışıyor birileri

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Haber YorumlarıAtacan Tuğtekin:

insanlığıa düşman büyük bir organizasyon olduğuna iyice inandım hepimiz tehdit altındayız !

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Bill Gates koronadan sonra ucaklara da virüs bulaştırmış anlaşılan. Dünya nufusunu azaltma çalışmalarına son hız devam ediyor ş.siz bill

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Allahım , nedir böyle bu ya. Astrologların kehanetleri ortaya çıkmaya başladı sanki..

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Haber YorumlarıWonder Woman:

Zaten her uçağa bindiğimde korkardım inene kadar bütün duaları okurdum artık bundan sonra uçak benim için tamamen bitmiştir. Gerekirse 24 saat yol çekmeye razıyım.

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