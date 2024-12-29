Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı

Air Canada'ya ait bir uçak, cumartesi gecesi iniş takımlarında yaşanan arıza nedeniyle Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Air Canada'nın St. John's Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan 2259 sefer sayılı uçağın, TSİ 09:30'da (Pazar günü 01:30 GMT) iniş sırasında kayma ve motor yangını gibi sorunlar yaşadığını bildiren medya kuruluşları, acil durum ekiplerinin uçaktaki herkesin güvenliğini sağlamak için hızlı bir şekilde müdahale ettiğini bildirdi.

"ÇARPMA SESİNE BENZEYEN BİR SES DUYDUK"

Yolcu Nikki Valentine, CBC News'e yaptığı açıklamada, uçağın lastiklerinden birinin iniş sırasında düzgün açılmadığını söyledi; "Uçak yaklaşık 20 derecelik bir açıyla sola doğru oturmaya başladı ve bu sırada uçağın kanadı kaldırımda kaymaya başladığında neredeyse çarpma sesine benzeyen oldukça yüksek bir ses duyduk. Bu sesin motordan geldiğini tahmin ediyorum."

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK

Uçaktaki insanlar tahliye edildi ve ardından sağlık görevlileri tarafından kontrol edilmek üzere bir hangara götürüldü. Herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Öte yandan uçağın içindeki bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler büyük ses getirdi.

HAVALİMANINDAKİ UÇUŞLAR DURDURULDU

Olaydan sonra önlem amaçlı Halifax Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulurken, pazar gününün erken saatlerinden itibaren bir pist yeniden açıldı.