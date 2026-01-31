Havada korku dolu anlar: Yolcu soyunup uçaktan atlamaya kalkıştı

Vietnam'dan Tayland'a gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağında yaşanan olay, yolculara korku dolu anlar yaşattı. Rus uyruklu bir yolcu, uçuş sırasında sinir krizi geçirerek iç çamaşırlarına kadar soyundu, kabin içinde bağırmaya başladı ve uçaktan atlamakla tehdit etti.

Başka bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, adamın yalnızca siyah iç çamaşırıyla kabin içinde dolaştığı görülüyor. Koltuğundan aniden kalkan yolcu, uçağın arka kısmına doğru yürürken uçuş görevlilerine bağırarak tepki gösterdi. Görüntülerde "Bana dokunmayın" diye bağırdığı net şekilde duyuluyor.

Öfkesi giderek artan yolcu, bu kez kabin ekibinden uçağın kapısını açmalarını istedi. "Açın, açın kapıyı" diye bağıran adam, daha sonra küfürlü sözler kullanarak uçuş görevlilerine çıkış kapısının açılması talimatını verdi. Bir süre sonra Rusça olarak, "Bizi burada ölmeye mi bırakmak istiyorlar?" diye haykırdı.

Yolcu, tüm kabine dönerek uçaktan atlayacağını söyledi. Yaşanan kargaşa nedeniyle Vietnam– Tayland seferini yapan AirAsia uçağı, güvenlik gerekçesiyle Bangkok'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Ancak olaylar inişle de sona ermedi. Uçak piste indikten sonra bile kontrol edilemeyen yolcu, kapıyı zorladı. Yolcuların inişi için kullanılan güvenlik merdiveni henüz yerine yerleştirilmemişken, adam kapıyı açmayı başardı ve uçaktan pistin üzerine atladı.

Sadece iç çamaşırıyla yaptığı bu tehlikeli atlayış sırasında bacağından yaralanan yolcu, kısa süre sonra olay yerine gelen Tayland polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Rus basını, adamın uçağın kalkışından sonra "garip ve dengesiz davranışlar sergilediğini" yazdı. Readovka adlı haber sitesine göre yolcu, uçuş görevlilerini yumruklaşmaya davet edecek kadar kontrolden çıktı.

Uçaktaki bazı yolcular ise, olaydan önce adamın uçakta başka bir erkekle tanıştığını ve sonrasında giderek huzursuzlaştığını anlattı. Bir yolcu, "Sürekli tuvalete gidiyordu, çok gergindi" dedi. Aynı kişi, "Bir uçuş görevlisiyle tartıştı ve uçaktan inmesi gerektiğini söyledi. Onu sakinleştirmeye çalıştık ama bağırmaya ve kavga çıkarmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Görgü tanıkları, olayların sonunda adamın tamamen kontrolünü kaybederek iç çamaşırlarıyla kabin içinde koştuğunu ve uçaktan inmeye çalıştığını belirtti.

Uçağın Bangkok'taki Don Mueang Havalimanına iniş yapmasının planlandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. AirAsia yetkililerinin konuyla ilgili açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi.