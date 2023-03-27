Havaalanında yanındaki objeden dolayı sorguya alındı! Hukuk öğrencisinin hayatı o günden sonra alt üst oldu

Avustralyalı model ve hukuk öğrencisi Sarah Button, Birleşik Arap Emirlikleri'nde havalimanında üzerinde ölen erkek arkadaşının külleri ile doldurulmuş cinsel ilişki objesiyle yakalandığı için gündem olmuştu. Button bu kez de okuduğu fakülteden atıldı.

Sarah Button isimli hukuk öğrencisi kısa süre önce internette cinsel içerikli görüntüler satarak para kazanmaya başladı. Sarah'ın öğrenci olduğu hukuk fakültesinin yetkilileri, Sarah'ın cinsel içerikli görüntülerini görünce okuldan attı.

KENDİSİNE HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Okuduğu üniversitenin ismini açıklamayan Sarah, okulun bu şekilde davranarak kendisine büyük haksızlık yaptığını söyledi.

ÇEVRESİNDEN BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Ailesinde üniversiteye giden tek kişi olan Sarah, okuldan atıldıktan sonra ailesi ve çevresinden büyük tepki gördü. Sarah, şu an okula geri döneceği günleri dört gözle bekliyor.