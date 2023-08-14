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Hava gösterisi sırasında havada alev alan uçak yere çakıldı

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2023 Thunder Over Michigan hava gösterisinde, uçakta meydana gelen arıza sonucu savaş jeti düştü. Pilotlar uçaktan atladı, korkunç anlar görüntülendi

Amerika'da yapılan 2023 Thunder Over Michigan hava gösterisi sırasında MİG-23 tipi savaş uçağında meydana gelen arızadan sonra uçak yere çakıldı. Korkunç kazada uçakta bulunan iki pilot atlayarak kurtuldu.

Hava gösterisi sırasında havada alev alan uçak yere çakıldı

Korkunç video görüntüleri, pilotların yanmaya başlayan uçaktan fırladığı anı ve Ypsilanti'deki bir apartman binasının dışına daldığını gösteriyor.

Federal Havacılık İdaresi, iki kişinin MiG-23'ten paraşütle atladığını ve Pazar günkü gösteride Belleville Gölü'ne indiğini doğruladı. Yetkililer, pilotların sudan çıkarıldığını ve iyi olduklarını belirtti.

Görgü tanığı olduğu söylenen bir Twitter kullanıcısı, uçağın düşmeden önce geri tepme yaşadığını yazdı, ancak kaza nedeni henüz doğrulanmadı.

Hava gösterisi sırasında havada alev alan uçak yere çakıldı

Sosyal medyada dolaşan başka bir video, uçak dumanlar içinde patladıktan ve burnu aşağıya doğru gitmeye başladıktan sonra pilotların uçaktan atladığı anı gösteriyor.

Kazadan kaynaklanan yaralanma haberleri henüz duyurulmadı. Etkinliğin katılımcılarına havaalanını sakin bir şekilde terk etmeleri ve araçlarına geri dönmeleri istendi.

Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kaza olayını araştıracak. Thunder Over Michigan, Yankee Hava Müzesi tarafından düzenlenen yıllık bir etkinliktir ve havacılık mühendisliğinin etkileyici gösterilerini iki gün boyunca sergiler.

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