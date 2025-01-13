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Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

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ABD'de bir anne, yeni doğan bebeğinin bir aylık yoğun bakım masrafı için 738.360 dolarlık fatura ile karşılaştı. Sosyal medyada paylaşılan fatura, Amerikan sağlık sisteminin sorunlarını tekrar gündeme getirdi. Amerikan Sağlık Politikaları Derneği Başkanı, yoğun bakım maliyetlerinin kontrolsüz arttığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anne, yeni doğan bebeğinin yoğun bakım masrafı için gelen astronomik fatura ile sarsıldı. Bebeği yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalan anneye 738.360 dolarlık (yaklaşık 24 milyon TL) hastane faturası geldi.

Sosyal medyada paylaşılan fatura görüntüsü, Amerikan sağlık sistemindeki sorunları bir kez daha gündeme taşıdı. Bebeğinin sadece bir aylık bakımı için neredeyse 1 milyon dolara yakın ücret ödemek zorunda kalan anne, "Bir bebeğin hastane yatağında yatması nasıl bu kadar pahalı olabilir?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Amerikan Sağlık Politikaları Derneği Başkanı Dr. James Roberts konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım maliyetleri son yıllarda kontrolsüz bir şekilde artıyor. Bu durum ortalama bir Amerikan ailesinin karşılayabileceği düzeyin çok üzerinde" dedi.

Hasta Hakları Savunucuları Birliği Sözcüsü Sarah Thompson ise "Her yıl binlerce Amerikalı aile, sağlık masrafları nedeniyle iflas ediyor. Sistem acilen reforma ihtiyaç duyuyor" açıklamasında bulundu.

Olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı Amerikan sağlık sisteminin özel sigorta olmayan vatandaşlar için sürdürülemez hale geldiğini vurguladı.

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıVatansever:

Olsun amerika süper güç nede olsa.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

amerikan hastanesinde mi kaldin beeee.... :))

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ne hayırsız evlatmış evlatlıktan redetsin

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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

vefa ozcan jy savas ozturk 3 maymun oynamaya devam

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Haber YorumlarıÜye:

yeni doğan çetesi

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Herkes yolunda bu ne be !

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Haber Yorumlarıemre null:

serbest piyasa seytanin ademoglunun başına bela ettiği bir sistemdir kesinlikle tüm ülkelerde em azından sağlık kira et yag seker gibi temel ihtiyaçların fiyatını o ulkenin devleti halkın alim gücüne uygun bir şekilde kendisi belirlemelidir. örneğin devletin memurları oturur bir litre yağın maliyetini hesaplar diyelim 45 liraysa maliyeti 5 lira kar payı koyar satış fiyatını 50 lira olarak belirler ve heryerde 50 liranın üstünde satılmasını yasaklar boyle olursa hem satıcı kazanacak hem halk geçirmekte zorlanmayacak tek farkı satıcı 10 liraya mal ettigi bir ürünü 100 liraya satacagina 20 liraya falan satmış olacak böyle olursa sistemde daha cok çalışan daha çok satan kazanacak 1 lira mal edip 100 katı kar eden değil

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Haber YorumlarıBukez Deniz:

korkunç ama benim veterinerden daha insaflılarmış yine de

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