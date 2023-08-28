Hastane çalışanının ailesine öldü deyip çocuk kaçakçılarına sattığı adam, 42 yıl sonra annesine kavuştu

Şili'de doğduğu hastanede hastane çalışanının annesine öldü diye yalan söyledikleri adam, 42 yıl sonra annesi ile buluştu. Uzun yıllar süren ayrılığın ardından ilk defa yüz yüze gelen Jimmy, duygusal anlar yaşadı.

42 yıl önce Şili'de doğduğu hastanede, hastane görevlilerinin annesine öldü diye yalan söyledikleri Jimmy Thyden, annesi Angelica Gonzalez ile buluştu. Uzun yıllar süren ayrılığın ardından ilk defa yüz yüze gelen Jimmy, duygusal anlar yaşadı. Amerika'da ceza avukatı olarak çalışan Jimmy, Şilili ailesi tarafından 42 balonla karşılandı.

İNSAN TACİRLERİNE SATMIŞ

Doğduktan sonra bir hastane görevlisinin annesine öldüğünü söyleyip insan tacirlerine sattığı Jimmy Thyden, 42 yıl sonra annesi Angelica Gonzalezile buluştu. Duygusal buluşma 17 Ağustos'ta Şil'in Valdivia şehrinde gerçekleşti.

SARILIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Jimmy, annesiyle sarılırken gözyaşlarına boğuldu. Jimmy'nin "Merhaba, anne. Seni çok seviyorum," şeklindeki duygusal sözleri, yakınlarının yüreklerine dokundu.

42 BALONLA KARŞILANDI

Jimmy, Amerika'nın Virgini eyaletine bağlı Ashburn kentinde bir ceza avukatı olarak çalışıyor ve 42 yıl süren ayrılığın sembolü olarak 42 balonla karşılandı. Bu balonlar, kayıp yılların anısını taşıyordu. Ayrıca, kayıp kardeşleri Pablo Leiva Gonzalez ve Jonathan Gonzalez ile sıkı sıkı sarılıp duygusal anlar yaşadı.