Hasat Dolunayı, ABD'de böyle görüntülendi

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda bulunduğu sırada gerçekleşen Hasat Dolunayı, gökyüzünde olağanüstü bir parlaklıkla gözlemleniyor.

Özellikle sabah erken saatlerde gökyüzünü izleyenler, Ay'ın normalden daha büyük ve canlı göründüğü bu özel ana tanıklık etti.

ABD'DE EŞSİZ GÖRÜNTÜ

Hasat Dolunayı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehri üzerinde yükselmesi New Jersey eyaletindeki Jersey City'den gözlemlendi. Fotoğraflara yansıyan anlar adeta büyüledi.