Hartum'daki Hükümet Binalarında Yangın Çıktı

Cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşılan, Hartum'daki hükümet binalarından yükselen alevleri gösteren görüntüler

Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında Cumartesi günü şiddetlenen çatışmalar Pazar günü de Sudan Ordu Genel Komutanlığı binası çevresinde devam etti.

Sosyal medya platformlarında yayımlanan ve Xinhua tarafından doğrulanan videolar, Hartum'un merkezindeki Ordu Genel Komutanlığı'nın batısındaki hükümet genel merkezini ve binaları saran yangını gösterdi.

Video görüntülerinde yangının Sudan'ın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Nil Petrol Şirketi'nin kulesini sardığı görülüyor.

Videolarda ayrıca yangının Sudan Standartlar ve Metroloji Teşkilatı binasını ve Sudan Adalet Bakanlığı'nın Hartum'daki binasını da sardığı görülüyor.

Hızlı Destek Kuvvetleri Pazar günü yaptığı açıklamada Sudan Silahlı Kuvvetleri'ni hükümet binalarını ve genel merkezini bombalamakla suçladı.

Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada "Sudan ordusuna ait savaş uçakları Hartum'daki altyapıları ve kamu hizmet tesislerini yok etmek amacıyla kasıtlı olarak bombalamaya devam ediyor" dendi.

Sudan Sağlık Bakanlığı'na göre Sudan, 15 Nisan'dan bu yana Hartum ve diğer bölgelerde Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 3.000'den fazla kişinin ölümüne ve 6.000'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan ölümcül çatışmalara sahne oluyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hartum'dan bildiriyor.(XHTV)