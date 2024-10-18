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Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

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İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlenen operasyonda Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddia etmişti. Gözler Hamas'ın konuyla ilgili açıklamasına çevrilirken bugün kameralar önüne geçen üst düzey yetkili Bassem Naim Yahya, Sinvar'ın öldürüldüğünü doğruladı. Naim "Durum çok acı verici ama sonunda biz kazanacağız" dedi.

İsrail dün akşam saatlerinde Gazze'ye düzenlenen operasyonda Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurmuştu.

BIDEN: DNA TESTİ SONUÇLARI ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULUYOR

Başbakan Binyamin Netanyahu da İsrail ordusunun duyurduğu haberi doğrularken ABD Başkanı Joe Biden da "DNA testi sonuçları Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü doğruluyor. Bugün ABD, İsrail ve tüm dünya için güzel bir gün" ifadelerini kullanmıştı.

HAMAS'TAN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Tel Aviv yönetiminden gelen art arda açıklamalar sonrası gözler Hamas'tan gelecek resmi bir açıklamaya çevrilirken beklenen haber bugün geldi.

"SİNVAR'IN ÖLÜMÜ ACI VERİCİ"

Hamas üst düzey yetkilisi Bassem Naim, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü doğruladı. CNN'e verdiği bir röportajda Naim, Sinvar'ın ölümünü "acı verici" olarak nitelendirdi ancak Hamas'ın "sonunda kazanacağını" iddia etti.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. Hamas'ın önceki lideri Heniyye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kökenli olan Sinvar, Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçlamasıyla ikinci defa tutuklandı. Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında ise 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Hamas'ın 11 Ekim 2011'de İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde 23 yıl sonra İsrail hapishanelerinden serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlere göre, Sinvar, İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu. Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti. İsrail, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyordu.

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Yahya Sinvar İsrail Güncel Dünya Gazze

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Yorumlar (13)

Mehmet Gümüş:

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM.RUHUN ŞAD OLSUN ASLAN

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8
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MEMOLLİ null:

tamam kazanacaksınız

6
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Fuat Marik:

İsimler ölür ama dava ölmez adam kendi kendine de ölebilirdi daha iyileri yerine gelecektir inşallah

26
3
yanıtYanıtla
Pro Gamer:

Senelerce saçla başla Killa tuyle ugrasirsirssniz elin oğlu bilimle ilimle maalesef sonuç böyle oluyor

18
9
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Emir Güler:

NASIL KAZANACAKSINIZ ?? NE İLE KAZANACAKSINIZ ??

6
20
yanıtYanıtla
ZİYA BAŞKAN:

İsrail'in planı tıkır tıkır işliyor

7
17
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Baran Akıncı:

bütün liderleri öldürülmüş kadın çocuk demeden katledilmiş daha hala biz zafer kazanacağız diyorlar. 7 Ekim'in tüm Müslüman alemine ne kadar zarar verdiğini ya fark edemiyorlar ya da bu açıklamayi yapanlar zaten İsrail'e çalışıyorlar!!!

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Ali Kerem:

Bu sinvar değildir ama o gibi gösteriyorlar ölmüş olabilir ama bu adam sinvar değil içisleri bakanı peçe takarmı

1
0
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Nurullah Akarslan:

su israil destekcileri gizlenmesin ciksin meydana kinimizi hafifletelim

0
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Temha Arak:

Rabbim cennetine koysun.

0
0
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