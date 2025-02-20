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Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız

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Hamas'ın silahlı askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'yi devralacağını söyleyen ABD Başkanı Trump'a "Savaştan başımız dik çıktık, aslanların ormandan çıktığı gibi. Kılıçların ucunda yürür, ölümün kapısını kendimiz çalarız" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı.

TRUMP'IN ÇIKIŞI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti. Trump'ın Gazze çıkışı kamuoyunda infiale neden olurken çok sayıda ülkeden bu açıklamalara tepki gelmişti.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTILAR

Bugün ateşkes anlaşması kapsamında 4 İsrailli rehinenin cenazesini Kızılhaç'a teslim eden Hamas düzenlenen törende adeta gövde gösterisi yaptı.

"SAVAŞTAN BAŞIMIZ DİK ÇIKTIK"

Hamas'ın silahlı askeri kanadı Kassam Tugayları, Trump'ın Gazze'yi işgal planına tarihi bir rest çekti. Savaşçılardan biri mesajında "Savaştan başımız dik çıktık, aslanların ormandan çıktığı gibi. Kılıçların ucunda yürür, ölümün kapısını kendimiz çalarız" ifadelerini kullandı.

Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVEFA:

Bu Hamas ARSIZ çocuk gibi! Duvara çarpıyorlar Oğlum bak git diyorlar, yine gelip musallat oluyor! Akıl yok ki!..

Yorum Beğen5
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