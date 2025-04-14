Hamas'tan ateşkes için Gazze şartı: Rehineleri tek seferde teslim etmeye hazırız

İsrail'in Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkes sağlanmasına yönelik teklifi Mısır tarafından teslim alındı. Tel Aviv yönetiminin Kahire'ye ilettiği teklif doğrultusunda kalıcı bir ateşkesin sağlanması için müzakerelere resmen başlandı.

TEKLİF HAMAS'A İLETİLDİ

Reuters'ın aktardığına göre, devlete yakın Al-Qahera News'e konuşan Mısırlı kaynaklar, teklifin Hamas'a iletildiğini ve Kahire'nin en yakın zamanda Hamas'tan yanıt beklediğini ifade etti. Teklifin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken, bu hamlenin kalıcı bir ateşkes süreci için zemin hazırlayabileceği belirtildi.

HAMAS'TAN GAZZE ŞARTI

Öte yandan, İsrail'in sunduğu yeni teklife ilişkin konuşan Hamas'tan bir yetkili ise 'tam bir ateşkes' öngörülmediğini, Tel Aviv'in sadece İsrailli rehineleri geri almak amacı taşıdığını öne sürdü. Aynı yetkili, " İsrail, Gazze'den tamamen çekilir ve savaşı sona erdirirse, elimizdeki rehineleri tek seferde teslim etmeye hazırız" diye konuştu.

MISIR ARABULUCU ROLÜNÜ ÜSTLENİYOR

İsrail'in yeni ateşkes teklifi ile başlayan görüşmelerin seyri, bölgedeki çatışmaların son bulması bakımından kritik öneme sahip. Hem İsrail hem de Hamas cephesi ile temaslarını sürdüren Mısır, bölgede süren diplomatik çözüm arayışında arabulucu rolünü üstleniyor.

ATEŞKESİ BOZAN TARAF İSRAİL OLMUŞTU

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozan İsrail ordusu, şiddetli saldırılarına 18 Mart sabahı yeniden başlamıştı. Hamas'ın yeni ateşkes tekliflerini reddetmesini gerekçe gösteren İsrail, 'gittikçe artan askeri güçle' hareket edeceğini duyurmuştu.

BİN 563 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 BİN 4 KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yeniden başlatmasından bu yana çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere bin 563 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda 4 bin 4 kişi de yaralandı.