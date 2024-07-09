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Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi

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İsrailli yetkililer Gazze'den Mısır topraklarına kadar uzanan Hamas'a ait yeni bir tünel keşfedildiği açıkladı. Bu gelişmeye geniş yer ayıran İsrail basını, "Askerlerimizin ağzı açık kaldı" ifadesini kullandı

İsrailli yetkililer Gazze'den Mısır topraklarına kadar uzanan, kapsamı ve karmaşıklığı daha önce görülmemiş büyüklükte olan Hamas'a ait yeni bir tünel keşfedildiği açıkladı.

"ASKERLERİMİZİN AĞZI AÇIK KALDI"

İsrail medyasında yer alan habere göre tünelHamas'ın 7 Ekim'den önce bu kadar çok silahı nasıl stokladığını açıklayabilecek devasa bir labirent. Haberde "IDF Gazze-Mısır sınırında Hamas'ın gelişmiş yeraltı altyapısını sergileyen çok katlı tünellerden oluşan kapsamlı bir ağ ortaya çıkardı" ifadelerine yer verildi. Üç farklı seviyede bulunan tünellerin yer aldığı bu keşfi İsrail basını ise "Askerlerimizin ağzı açık kaldı" şeklinde yorumladı.

Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi

TÜNELLERDEN BAZILARI ÜÇ KATLI

Israel Hayom gazetesinin hazırladığı özel bir rapor, Gazze'den Mısır'a geçen düzinelerce tüneli ortaya çıkaran yakın tarihli bir keşfe ışık tutuyor. Bu tünellerden bazılarının üç katlı olduğu belirtilirken Hamas'ın içeride hava dengesini sağlamak için oksijenleri boruyla taşıdığı bir sistem kullandığı ifade edildi.

Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi

MISIR'IN BİLE HABERİ OLMADI

Gelişmiş üç katlı tünel ağı İsrail'in değil Mısır'ın da haberi olmadan yapıldı. Kaynaklar tünellerin Gazze'den başlayarak Mısır'a ulaştığını ifade ediyor. İsrail ordusu ise benzer tünellerin olacağını düşündüğü için tünelin etrafını kazarak genişletiyor. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli bir yetkili Gazze'den Mısır topraklarına uzanan üç katlı tünellerin keşfedildiğini doğruladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

İsrail Mısır Gazze Hamas Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

HABERCİ:

Mısıra kadar kazmışlar , İsrailin altına kazmamışlar ne absürt .

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Ben bilmemm:

Büyük başarı göstermiş Hamas. Hadi alkışlarla takdir edelim onları...

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