Hamas'ın Nova festivali saldırısından kurtulan 50 İsrailli intihar etti

Hamas'ın Nova festivalinde gerçekleştirdiği saldırıdan kurtulan bir İsrailli, en az 50 kişinin 7 Ekim'den bu yana intihar ettiğini iddia etti.

Guy Ben Shimon, İsrail parlamentosuna bugün yaptığı konuşmada, müzik etkinliğinden kurtulanların travmayla başa çıkmakta zorlandığını belirtti: "Az insan biliyor, ancak Nova kurtulanları arasında neredeyse 50 intihar oldu. Bu sayı iki ay önce doğruydu ve bu süre zarfında artmış olabilir."

Buna karşılık, İsrail Sağlık Bakanlığı, Shimon'un iddiasının doğru olmadığını ve kurtulanlar arasında 10'dan az intihar olduğunu söyledi.

Ancak, Shimon saldırıdan kurtulmaya çalışan arkadaşlarını ve diğer katılımcıları nasıl mücadele ettiğini anlattı: "Psikolojik durumları nedeniyle zorla hastaneye kaldırılmak zorunda kalan birçok kurtulan var. Arkadaşlarım yataktan çıkmıyor, ben de çıkmıyorum."

7 Ekim'de, Hamas üyeleri, İsrail'in güneyindekiçöl festivaline yamaç paraşütleriyle indi ve çölde parti veren kişilere saldırdı.

En az 364 kişi, "barış ve sevgi" kutlaması olarak tasarlanmış partide öldü ve bu olay, İsrail'in kolektif psikolojisine derinden kazındı. Shimon, hayatının geri dönülemez şekilde değiştiğini söyledi ve kurtulanlar için daha fazla devlet destekli yardım talep etti: "Pratikte hiçbir şey yapamıyorum. Günlük hayatımda bana yardımcı olması için bir köpek aldım. Hepimizin amacı işe geri dönmek ve normal işlev görmek, ancak yeterli yardım olmadan bunu yapamayız."

Parlamento oturumu, 7 Ekim kurtulanlarına yönelik devlet kurumlarına yapılan şikayetlere ve travma sonrası stres bozukluğu tanısı ve bakımı ile ilgili birçok konuya odaklandı.

Nova festivalinden bir başka kurtulan Naama Eitan şöyle dedi: "Yaşadıklarımı sürekli olarak neden kanıtlamak zorundayım? Neden yaşadıklarımın detaylarına geri dönüp onların bana inanmalarını sağlamak zorundayım?"

Eitan devam etti: "Her sabah... Hamas üyelerinin yanımdan geçtiği çalılıklarda saklandığım anları tekrar yaşıyorum. Artık kendi başıma hareket edemiyorum, sürekli eşlik edilme ihtiyacı duyuyorum."

Çalışmalar, 7 Ekim'den bu yana 600.000 İsraillinin psikolojik destek beklediğini gösteriyor.

Saldırı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik altı ay süren acımasız kuşatma, bombardıman ve işgalini başlatmasına neden oldu. Gazze'deki Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail ateşiyle 33.000'den fazla Filistinlinin öldüğünü söyledi.