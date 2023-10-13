Hamas Cuma namazında protesto çağrısı yaptı! Mescid-i Aksa'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı

İsrail-Hamas çatışmasının başlamasının ardından bugün ilk cuma namazı kılınacak. Hamas, cuma namazında tüm Müslümanlara İsrail'i protesto etmeleri yönünde çağrı yaptı. Bu gelişmenin ardından gözler Kudüs'e çevrilirken, İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya çıkan tüm yollarda güvenlik önlemi alıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7. gününde de devam ediyor. Bugün çatışmaların ardından Mescid-i Aksa'da ilk cuma namazı kılınacak. Hamas, Müslümanlara Cuma namazında protesto etmeleri çağrısında bulunurken, İsrail ordusu ise bölgede kuş uçurtmuyor.

GÖZLER KUDÜS'TE

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası karşı saldırıya geçen İsrail, 6 gündür aralıksız Gazze'yi bombalıyor. Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybederken Hamas; Filistin halkını, İslam dünyasını cuma günü Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek için genel seferberliğe çağırdı. Bu çağrının ardından özellikle bugün Müslümanların protesto için Mescid-i Aksa'ya akın etmesi bekleniyor.

İSRAİL VATANDAŞLARINA "CUMA" UYARISI YAPTI

Hamas'ın, dünya Müslümanlarını cuma günü Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek olmaya çağırmasının ardından, Tel Aviv yönetimi, yurt dışındaki vatandaşlarına uyarıda bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışında yaşayan İsraillilere cuma günü dikkatli olmalarını ve Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durmalarını tavsiye etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İsrail güçleri de Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bölgede kuş uçurtulmazken tüm dünyanın gözü burada yaşanacak gelişmelere kilitlendi.