Hamas: 2 esiri serbest bırakmak için Katar'ı bilgilendirdik ancak İsrail reddetti

Dün 2 ABD'li esiri serbest bırakan Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail vatandaşı 2 sivil esiri insani gerekçelerle serbest bırakmak için Katar'a bilgi verdiklerini ancak Tel Aviv'in bunu reddettiğini açıkladı.

Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail vatandaşı 2 sivili insani gerekçelerle serbest bırakmak istedikleri yönünde Katar'ı bilgilendirdiklerini ancak Tel Aviv'in bunu reddettiğini duyurdu.

"SAHTE PROPAGANDAYA YORUM YAPMAYACAĞIZ"

Ebu Ubeyde'nin açıklamasında, serbest bırakılmak istenen kişilerin isim ve kimlik bilgileri de paylaşıldı. Kassam Tugayları, dün serbest bıraktıkları iki ABD vatandaşı ile aynı yöntemi kullanarak iki İsrailli sivil esiri de yarın sabah teslim etmeye hazır olduklarını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise " Hamas'ın sahte propagandasına yorum yapmayacağız. Esirleri evlerine geri getirmek için her biçimde adım atmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

"BU AŞAMADA HERHANGİ BİR YORUM YAPMAYACAĞIZ"

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Lior Haiat telefonda yaptığı açıklamada, "Bu aşamada herhangi bir yorum yapmayacaklarını" söyledi. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerden 210'unun ailelerine bilgi verildiğini duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu rakamın esirlerin toplam sayısı olmadığını ve İsrail ordusunun kayıp İsraillilerle ilgili bilgileri araştırdığını söylemişti.

KASSAM TUGAYLARI ABD'Lİ ESİRLERİ SERBEST BIRAKTI

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın çabalarına cevap olarak ABD'li anne ve kızını serbest bıraktıklarını belirtmişti. Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir" ifadelerini kullanmıştı. İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı 2 ABD'li esirin (anne ve kızı) İsrail topraklarına ulaştığını duyurdu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş ve İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.