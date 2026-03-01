Haberler

Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya

Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybeden sonrasında İran'da liderlik için kritik bir süreç başladı. İran'da liderlik için öne çıkan isimler arasında Hasan Ruhani, Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Ayetullah Ali Rıza Arafi, Ayetullah Sadık Laricani, Ayetullah Nuri Hamedani ve Mücteba Hamaney bulunuyor. Ancak Mücteba Hamaney ismi etrafında ciddi görüş ayrılıkları olduğu belirtiliyor.

ABD ve İsrail'in ortak saldırısında hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney'in ardından İran'da en üst makam olan "Veliyy-i Fakih" için kritik bir süreç başladı. 1979 İslam Devrimi'nden bu yana en hassas siyasi geçiş dönemlerinden biri yaşanıyor.

6 ADAY ÖNE ÇIKIYOR

Liderlik için öne çıkan isimler arasında Hasan Ruhani, Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Ayetullah Ali Rıza Arafi, Ayetullah Sadık Laricani, Ayetullah Nuri Hamedani ve Mücteba Hamaney yer alıyor.

Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya

MÜCTECA HAMANEY KRİZİ: BEKLENMEDİK SONUÇLAR ÇIKABİLİR

Ancak özellikle Mücteba Hamaney ismi etrafında ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu belirtiliyor. İran'daki kaynaklara göre Devrim Muhafızları içindeki güçlü bir fraksiyon Mücteba Hamaney'i destekliyor. Buna karşın geniş din adamı çevrelerinden aynı düzeyde destek alamadığı ifade ediliyor.

Kaynaklardan biri, "Beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıyaMücteba Hamaney

GEÇİCİ LİDERLİK KONSEYİ DEVREDE

İran Anayasası'nın 111. maddesi gereği, liderlik makamının boşalması halinde üç kişilik geçici konsey görev üstleniyor. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından seçilen Ayetullah Ali Rıza Arafi geçici liderlik görevini yürütüyor.

Bu konsey, yeni lider belirlenene kadar Veliyy-i Fakih makamının yetkilerini birlikte kullanacak.

KARARI 88 ÜYELİ MECLİS VERECEK

Yeni lideri 88 üyeden oluşan Uzmanlar Meclisi seçecek. Seçim gizli oyla yapılacak ve salt çoğunluğu alan aday yeni dini lider ilan edilecek. Sürecin ne kadar süreceğine dair anayasal bir takvim bulunmuyor.

Uzmanlar, liderlik seçiminin İran'daki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğini ve olası bir iç siyasi gerilimin bölgesel yansımalarının da olabileceğini belirtiyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump: 48 İran liderini tek atışta öldürdük

48 lideri öldürülen İran'ın büyük hatası! Trump açık açık söyledi
Suudi Arabistan, Körfez'deki saldırılar nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı

Veliaht Prens, Körfez'e sıçrayan savaş için düğmeye bastı
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma

Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum