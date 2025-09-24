Hamaney: Nükleer Silah Geliştirmeyi Düşünmüyoruz

(ANKARA) - İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Nükleer silah geliştirmeyi hedefleyen ülkeler, uranyumu yüzde 90'a kadar zenginleştirirken, biz bu oranı yüzde 60 ile sınırladık. Çünkü bu tür silahlara ihtiyacımız yok ve nükleer silah edinmeyi düşünmüyoruz" dedi. Hamaney, ABD ile müzakare konusunda ise "Mevcut koşullar altında ABD ile müzakere etmek ulusal çıkarlarımıza hiçbir fayda sağlamaz. Müzakere etmezsek şunu bunu yapacaklarını söylüyorlar. Bu tür müzakereleri kabul etmek, İran İslam Cumhuriyeti'nin tehditlere açık hale gelmesi anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün akşam saatlerinde ulusa sesleniş konuşması yaptı. Ulusal, bölgesel ve küresel meseleler hakkında konuşan Hamaney, ülkesinin 12 gün süren İsrail ile savaşında İsrail müttefiği ABD tarafından bombalanan tesislerine ilişkin, "Gelip İran zenginleştirme tesislerini bombaladılar. Ama zenginleştirme bir bilimdir ve bilim yok edilemez. Bilim, bombalarla, tehditlerle ve benzeri şeylerle ortadan kaldırılamaz" dedi.

"Uranyum zenginleştirmesi konusunda baskılara boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz"

Hamaney, şunları söyledi:

"ABD tarafı, İran'ın hiçbir şekilde zenginleştirme yapmaması gerektiğini söylüyor; bu ne anlama geliyor? Yani, ülkemizin bu kadar çok çalışarak elde ettiği bu büyük başarının yok edilmesi gerektiğini söylüyorlar! İran milleti, böyle bir şeyi öneren herkese tokat atacak ve kabul etmeyecektir."

"Uranyum zenginleştirmesi konusunda baskılara boyun eğmediklerini ve eğmeyeceklerini" vurgulayan Hamaney, "Aynı şekilde, diğer tüm konularda da baskılara karşı dimdik durduk ve dik durmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Uranyum zenginleştirmesinin kullanım alanlarına değinen Hamaney, "Uranyum zenginleştirme, tarım, çevre, elektrik enerjisi, tıp, endüstri ve diğer alanlar da dahil olmak üzere insanların yaşamının çeşitli yönlerini etkiler" ifadesini kullandı.

"Dünyada 10 ülke, uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip ve bunlardan biri İran"

Hamaney, şu ifadeleri kaydetti:

"Bugün uranyum zenginleştirmede ileri bir seviyeye ulaştık. Nükleer silah geliştirmeyi hedefleyen ülkeler, uranyumu yüzde 90'a kadar zenginleştirirken, biz bu oranı yüzde 60 ile sınırladık. Çünkü bu tür silahlara ihtiyacımız yok ve nükleer silah edinmeyi düşünmüyoruz.

Dünyada 10 ülke uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip ve bunlardan biri İslami İran. Diğer dokuz ülkenin nükleer bombaları var. Nükleer bombası olmayanlar biziz ve olmayacak da. Nükleer silah kullanma niyetimiz yok, ancak zenginleştirme kapasitemiz var.

"ABD ile müzakere etmek ulusal çıkarlarımıza hiçbir fayda sağlamaz"

Mevcut koşullar altında ABD hükümetiyle müzakere etmek ulusal çıkarlarımıza hiçbir fayda sağlamaz, çünkü Amerikan tarafı müzakerelerin sonucunu önceden belirlemiştir: İran'daki nükleer zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması."

"Bunun bir pazarlık değil bir dikte olduğunu" belirten Hamaney, "Müzakere etmezsek şunu bunu yapacaklarını söylüyorlar. Bu tür müzakereleri kabul etmek, İran İslam Cumhuriyeti'nin tehditlere açık hale gelmesi anlamına geliyor. Tehditler karşısında korkup teslim olmamız anlamına geliyor" dedi.

Hamaney ayrıca, "Hiçbir onurlu millet tehdit altında müzakereleri kabul etmez ve hiçbir akıllı siyasetçi de buna asla onay vermez" diye konuştu.