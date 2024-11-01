Devrim Muhafızları Komutanı açıkladı: İsrail'in hayal dahi edemeyeceği bir saldırı olacak

Ortadoğu'da gerilim bir kez daha tırmandı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes görüşmeleri devam ederken, İran'dan gelen açıklama tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İran'ın başkenti Tahran'da Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi Haşim Safieddin için düzenlenen anma merasiminde İsrail'in İran'ın askeri üslerine yönelik düzenlediği misilleme saldırısına ilişkin konuştu. Golpayegani, "Siyonist İsrail rejiminin ülkemizin bazı bölgelerine yönelik yaptığı son saldırı, çaresiz bir eylemdi ve Siyonist rejimin bu saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt vereceğiz. Hava savunma sistemlerimizin rejime ait savaş uçaklarının İran sahasına girmesini engellemedeki performansı oldukça güçlüydü ve bu saldırıda meydana gelen hasar oldukça az" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, ÇÖKMEK ÜZERE"

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "İsrail, çökmek üzere. Son zamanlarda kör bir şekilde hareket ediyor ve hiçbir kural tanımadan her türlü suçu işliyor. Onlara uzak geçmişe değil, yakın tarihe bakmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Son 45 yılın tarihine bakın ve İran'ın düşmanlarına karşı nasıl davrandığını görün. Çöküş yolundasınız, tüm varlığınızı kaybettiniz ve beceriniz tarihten ders almamaktı" ifadelerini kullandı.

"HAYAL DAHİ EDİLEMEYECEK BİR YANIT OLACAK"

Selami, "İsrail, birkaç füze fırlatarak tarihi değiştirebileceklerini düşünüyor. Ancak Gerçek Vaad 2'yi unutmamalısınız. Saldırdınız ama bilin ki size karşı hayal dahi edilemeyecek bir yanıt vereceğiz" dedi.

SON SALDIRI İSRAİL'DEN GELMİŞTİ

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı. İran, Tahran ile ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu. Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Tahran yönetimi, İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına misilleme yapılacağını açıklamıştı.