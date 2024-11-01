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Devrim Muhafızları Komutanı açıkladı: İsrail'in hayal dahi edemeyeceği bir saldırı olacak

Devrim Muhafızları Komutanı açıkladı: İsrail'in hayal dahi edemeyeceği bir saldırı olacak
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İsrail'e yeni bir saldırıda bulunacaklarını açıkladı. Selami, "Saldırdınız ama bilin ki size karşı hayal dahi edilemeyecek bir yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ortadoğu'da gerilim bir kez daha tırmandı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes görüşmeleri devam ederken, İran'dan gelen açıklama tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İran'ın başkenti Tahran'da Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi Haşim Safieddin için düzenlenen anma merasiminde İsrail'in İran'ın askeri üslerine yönelik düzenlediği misilleme saldırısına ilişkin konuştu. Golpayegani, "Siyonist İsrail rejiminin ülkemizin bazı bölgelerine yönelik yaptığı son saldırı, çaresiz bir eylemdi ve Siyonist rejimin bu saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt vereceğiz. Hava savunma sistemlerimizin rejime ait savaş uçaklarının İran sahasına girmesini engellemedeki performansı oldukça güçlüydü ve bu saldırıda meydana gelen hasar oldukça az" ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Komutanı açıkladı: İsrail'in hayal dahi edemeyeceği bir saldırı olacak

"İSRAİL, ÇÖKMEK ÜZERE"

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "İsrail, çökmek üzere. Son zamanlarda kör bir şekilde hareket ediyor ve hiçbir kural tanımadan her türlü suçu işliyor. Onlara uzak geçmişe değil, yakın tarihe bakmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Son 45 yılın tarihine bakın ve İran'ın düşmanlarına karşı nasıl davrandığını görün. Çöküş yolundasınız, tüm varlığınızı kaybettiniz ve beceriniz tarihten ders almamaktı" ifadelerini kullandı.

"HAYAL DAHİ EDİLEMEYECEK BİR YANIT OLACAK"

Selami, "İsrail, birkaç füze fırlatarak tarihi değiştirebileceklerini düşünüyor. Ancak Gerçek Vaad 2'yi unutmamalısınız. Saldırdınız ama bilin ki size karşı hayal dahi edilemeyecek bir yanıt vereceğiz" dedi.

SON SALDIRI İSRAİL'DEN GELMİŞTİ

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı. İran, Tahran ile ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu. Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Tahran yönetimi, İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına misilleme yapılacağını açıklamıştı.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıJY:

ULAN O ÇOK GÜVENDİĞİNİZ ALLAH'INIZ GÖKDEN İNSE GELSE YİNEDE KAZANAN İSRAİL OLACAK, ÇÜNKÜ 21. YÜZYILDA SAVAŞLARI BİLİM VE TEKNOLOJİ KAZANIR TANRILAR DEĞİL.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

önce ülkenize adaleti demokrasiyi birlik beraberliği getirin halka kadınlara zulüm etmeyi dini kullanıp halkın petrol gelirlerini soymayı bırakın bir ülkeye yalnızca adalet gelirse bile mutluluk huzur refah düşmanlarına gerçekten karşı koyacak güç kuvvet gelir bu söylediklerim hiç bir müslüman ülkesinde yok ülkelerin yöneticileri adeta şahsi menfaatleri için batılı ve yahudilerle işbirliği içinde olduğu görüntüsü veriyorlar püsküllü hainlerin beğenmediği Atatürk ülkesini soymadı soydurmadı

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Haber YorumlarıGökhan Ccc:

Bu hizbullahtan bir cacık olmaz

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