Kefenleri ile sokağa çıkan kadınlar Hamaney'in doğum yerinde intikam yemini etti

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak bir hava saldırısında hayatını kaybetmesi ülkede derin bir şok etkisi yarattı. Hamaney'in ölümü sonrası Başta Tahran olmak üzere pek çok kentte halk sokaklara döküldü.

36 YILDIR BAŞTAYDI

İran'ın İslam Cumhuriyeti'nin en üst düzey yetkilisi olan Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak bir hava saldırısında hayatını kaybetti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, 36 yıldır ülkeyi yöneten Hamaney'in suikast sonucu yaşamını yitirdiğini resmen doğruladı.

"DESTANSI ÖFKE" OPERASYONU İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Hamaney, ABD ve İsrail'in Tahran'daki liderlik merkezlerini hedef alan ve "Epic Fury" (Destansı Öfke) adı verilen hava saldırısı sonucunda öldü.

İran devlet televizyonu, 86 yaşındaki liderin "şehadete ulaştığını" duyururken, hükümet 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

MEŞHED'DE KEFENLİ KADINLAR SAHNEDE

Hamaney'in ölüm haberinin ardından, dini liderin doğum yeri olan Meşhed kentinde halk sokaklara döküldü. Şehrin sembolü İmam Rıza Türbesi'ne siyah bayraklar çekilirken, kefen giyen yüzlerce İranlı kadın protesto yürüyüşü düzenledi.

Protestocular, "Hamaney'in intikamı alınmalı" sloganlarıyla İran yönetimine baskı yaparak, saldırıyı gerçekleştiren ABD ve İsrail'e karşı sert bir karşılık verilmesini talep etti. Kadınlar dini liderin kanının yerde kalmamasını isterken, intikam yemini etti.