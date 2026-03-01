Haberler

Kefenleri ile sokağa çıkan kadınlar Hamaney'in doğum yerinde intikam yemini etti

Kefenleri ile sokağa çıkan kadınlar Hamaney'in doğum yerinde intikam yemini etti Haber Videosunu İzle
Kefenleri ile sokağa çıkan kadınlar Hamaney'in doğum yerinde intikam yemini etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak hava saldırısında hayatını kaybetmesi ülkede büyük bir şok etkisi yarattı. Hamaney'in ölümü sonrası halk sokaklara döküldü. En dikkat çekici görüntü ise Hamaney'in doğduğu Meşhed kentinden geldi. Kefenleriyle sokağa çıkan kadınlar dini liderlerinin kanının yerde kalmamasını ve mutlaka intikam alınmasını istedi.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak bir hava saldırısında hayatını kaybetmesi ülkede derin bir şok etkisi yarattı. Hamaney'in ölümü sonrası Başta Tahran olmak üzere pek çok kentte halk sokaklara döküldü.

36 YILDIR BAŞTAYDI

İran'ın İslam Cumhuriyeti'nin en üst düzey yetkilisi olan Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak bir hava saldırısında hayatını kaybetti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, 36 yıldır ülkeyi yöneten Hamaney'in suikast sonucu yaşamını yitirdiğini resmen doğruladı.

"DESTANSI ÖFKE" OPERASYONU İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Hamaney, ABD ve İsrail'in Tahran'daki liderlik merkezlerini hedef alan ve "Epic Fury" (Destansı Öfke) adı verilen hava saldırısı sonucunda öldü.

İran devlet televizyonu, 86 yaşındaki liderin "şehadete ulaştığını" duyururken, hükümet 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

MEŞHED'DE KEFENLİ KADINLAR SAHNEDE

Hamaney'in ölüm haberinin ardından, dini liderin doğum yeri olan Meşhed kentinde halk sokaklara döküldü. Şehrin sembolü İmam Rıza Türbesi'ne siyah bayraklar çekilirken, kefen giyen yüzlerce İranlı kadın protesto yürüyüşü düzenledi.

Hamaney'in doğum yerinde intikam yemini, kadınlar kefenleri ile yürüdü

Protestocular, "Hamaney'in intikamı alınmalı" sloganlarıyla İran yönetimine baskı yaparak, saldırıyı gerçekleştiren ABD ve İsrail'e karşı sert bir karşılık verilmesini talep etti. Kadınlar dini liderin kanının yerde kalmamasını isterken, intikam yemini etti.

Elif Yeşil
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

İran bir üssü daha vurdu! Uluslararası havalimanında alarm
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi

Bir ülke daha İran'a misillemeye hazırlanıyor
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor

Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı! İşte İran'da görmek istedikleri son
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı

ABD tarihinde ilk kez kullanıldı
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Bakan Şimşek, 'Borsa İstanbul kapatılacak' iddiasına yanıt verdi

Piyasaları sarsan haber! Bakan Şimşek'ten jet açıklama geldi