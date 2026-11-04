Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hamaney, 2026 ABD ara seçimlerinin politika değiştireceği umudunu yanılgı saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hamaney, 2026 ABD ara seçimlerinin politika değiştireceği umudunu yanılgı saydı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran lideri Mücteba Hamaney, ABD'deki 2026 Kongre ara seçimleriyle ilgili açıklamasında, ABD politikasında değişiklik bekleyenlerin yanıldığını söyledi. Hamaney, ABD'nin İran'a saldırılarını yeniden başlatması halinde savaşın kapsamının genişleyeceği uyarısında bulundu.

İRAN lideri Mücteba Hamaney, "ABD politikasında değişiklik bekleyenler ciddi bir yanılgı içinde" dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney, ABD'deki 2026 Kongre ara seçimleriyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Hamaney, "Hegemonik sistemin davranışlarının siyasi partiler veya gruplar arasındaki değişimlerle farklılaşabileceğine dair en ufak bir umut besleyen ya da ABD'ye taviz vermenin İran halkına yönelik düşmanlığını engelleyebileceğini düşünenler ciddi bir yanılgı içindedir. ABD'nin, İran'a saldırılarını yeniden başlatması halinde savaşın kapsamı genişleyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi

Aşkın yaşı yok! Usta sanatçı 78 yaşında evlendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık

Oylar sayılırken Trump'tan bomba açıklama
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar

Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti

Nereden nereye! 2 yılda harita komple değişti
Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor

Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler ekrana gelmedi
Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo ve Messi'yi solladı
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi

Tek başına maçı aldı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Burak Özçivit'in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı

Bu sahnelere tepki yağdı! Fragmandan kaldırıldı