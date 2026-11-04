Hamaney, 2026 ABD ara seçimlerinin politika değiştireceği umudunu yanılgı saydı

Hamaney, 2026 ABD ara seçimlerinin politika değiştireceği umudunu yanılgı saydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran lideri Mücteba Hamaney, ABD'deki 2026 Kongre ara seçimleriyle ilgili açıklamasında, ABD politikasında değişiklik bekleyenlerin yanıldığını söyledi. Hamaney, ABD'nin İran'a saldırılarını yeniden başlatması halinde savaşın kapsamının genişleyeceği uyarısında bulundu.
İRAN lideri Mücteba Hamaney, "ABD politikasında değişiklik bekleyenler ciddi bir yanılgı içinde" dedi.
İran lideri Mücteba Hamaney, ABD'deki 2026 Kongre ara seçimleriyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Hamaney, "Hegemonik sistemin davranışlarının siyasi partiler veya gruplar arasındaki değişimlerle farklılaşabileceğine dair en ufak bir umut besleyen ya da ABD'ye taviz vermenin İran halkına yönelik düşmanlığını engelleyebileceğini düşünenler ciddi bir yanılgı içindedir. ABD'nin, İran'a saldırılarını yeniden başlatması halinde savaşın kapsamı genişleyecektir" ifadelerini kullandı.