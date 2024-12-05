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Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı

Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
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Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'da da kontrolü sağlayan silahlı muhalif gruplar, kentteki hapishaneyi ele geçirip yüzlerce mahkumu serbest bıraktıklarını duyurdu.

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı taarruza geçen silahlı muhalif gruplar, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından bugün Hama'yı da ele geçirdi.

KENT MERKEZİNDE KONTROLÜ SAĞLADILAR

Kent merkezinin Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçiren rejim karşıtı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine girerek burada kontrolü sağladı.

ORDU ŞEHİR DIŞINDA YENİDEN MEVZİLENDİ

Bu arada Suriye rejimi ordusundan yapılan yazılı açıklamada, rejim karşıtı grupların şehre girmesi üzerine ordunun şehrin dışına çekilerek yeniden mevzilendiği belirtildi.

CEZAEVİNDEKİ YÜZLERCE MAHKUMU SERBEST BIRAKTILAR

Hama'daki hapishaneyi de ele geçirdiklerini duyuran silahlı muhalifler, cezaevindeki yüzlerce mahkumu serbest bıraktıklarını duyurdu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama iline ilerlemişti. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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