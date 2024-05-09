Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Örgütleri Konferansı'na, şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in sözleri damgasını vurdu. Kenya'da düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Levent, Gazze'deki katliama tepki göstererek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi.

"SON DAKİKADA KONUŞMA METNİMİ DEĞİŞTİRME KARARI ALDIM"

Haluk Levent, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen BM Sivil Toplum Örgütleri Konferansı'nda konuşma yaptı. Sosyal medya hesabından konuşmasına ilişkin paylaşım yapan Levent, "Kenya'da Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında aslında Ahbap faaliyetleri konusunda konuşmam istenmişti. "Son dakikada konuşma metnimi değiştirme kararı aldım. İsrail'in Gazze ve Refah soykırımını protesto edeceğiz. Her yerde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'YE YARDIM GÖNDERMEYİ DENEDİK AMA ENGELLERLE KARŞILAŞTIK"

Konferanstaki konuşmasında İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarına vurgu yapan Levent, "Buraya bazı proje ve önerilerimi sizinle paylaşmak için gelmiştim. Ama bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim. Biz Ahbap olarak Gazze'ye insani yardım göndermeyi denedik ama pek çok engelle karşılaştık. Ve bildiğiniz gibi yüzden fazla Birleşmiş Milletler çalışını hayatını kaybetti." dedi.

NETANYAHU'YA SESLENDİ

Gazze'deki katliamların mimarı olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen Levent, "Başbakan Netanyahu'ya bir soru sormak istiyorum: 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini, bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum. Ayrıca Gazze'deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere, Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim." şeklinde konuştu.