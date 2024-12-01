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Halep ve İdlib'i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD'den ilk açıklama

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Suriye'de Esad rejimi karşıtı silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib illerinin ardından Hama iline ulaşırken ABD'den yaşanan gelişmelere ilişkin ilk açıklama geldi. Hay'at Tahrir el-Şam liderliğindeki saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığına vurgu yapılan açıklamada "Suriye'de IŞİD'in bir daha asla yeniden dirilmemesini sağlamak için hayati önem taşıyan ABD personelini ve askeri mevkilerini tam olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleriyle 5 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline giriş yaptı.

HALEP ELE GEÇİRİLDİ

Dün Halep kent merkezine giren Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentten çekilen Esad rejimi güçlerinin sabah saatlerinde kentin doğusunda bulunan ve PKK/YPG terör örgütüne devrettiği Halep Uluslararası Havalimanı'nı rejim karşıtı silahlı gruplar ele geçirdi.

Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; " Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve son 48 saattir bölgedeki başkentlerle temas halindeyiz. Esad rejiminin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece katılmayı sürekli reddetmesi ve Rusya ile İran'a dayanması, şu anda kuzeybatı Suriye'de yaşanan olayların, özellikle rejim hatlarının çöküşünün, koşullarını yaratmıştır.

ABD İLE HİÇBİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI DEĞİLDİR

Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri, Hay'at Tahrir el- Şam (HTŞ) liderliğindeki bu saldırıyla hiçbir şekilde bağlantılı değildir; HTŞ, terör örgütü olarak tanınmaktadır. ABD, ortakları ve müttefikleriyle birlikte, gerilimin azaltılmasını, sivillerin ve azınlık grupların korunmasını, ve bu iç savaşı bir kez ve tamamen sona erdirebilecek, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç çağrısında bulunmaktadır.

SAVUNMAYA VE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ayrıca, Suriye'de IŞİD'in bir daha asla yeniden dirilmemesini sağlamak için hayati önem taşıyan ABD personelini ve askeri mevkilerini tam olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Halep ve İdlib'i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD'den ilk açıklama
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Muhalifler ele geçirdikleri yerde ilk iş bunu yapıyor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAli Tezel:

Vardır bir oyun bunda.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıASar Gnc:

tamda merak ediyordum herseyin basi nezaman konusacak diye.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıAbdullah :

Elnüsra htş teror örgütlerine neden kimse dur demedi işin içinde iş var

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıMurat Can:

Birkaç ay önce pkk cezaevlerindeki işidlileri serbest bıraktı- israil lübnanla anlaşıp ağırlığı iranla mücadeleye vercem dedi- el kaide devamı olan htş esadın ordusu kadar silahlı militan topladı- bunlar özgür suriye ordusu ile birleşip hizbullah ve iran yanlısı guruplarla çarpışıyor ve abd ve pyd bu olaylara karışmıyor -bazen oyun kuruyoruz bazen oyun bozuyoruz diyenler şimdi eyvah diyor-sınırımız dibinde filmler dönerken terörist başını gazi meclise getirerek terörü bitirireceğiz diyorlar

Yorum Beğen7
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Haber Yorumlarıahmet kasap:

ORTADA BM Mİ VAR ORTADA GUVENLİK KONSEYİNİN 2254 SAYILI KARARI MI VAR ABD VE ŞAKŞAKÇILARI KENDİLERİ SÖYLÜYOR KENDİLERİ OYNUYOR HALEP VE ŞAM TÜRKLERINDIR HEP BİZİMDİ GERİSİ HİKAYE

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Haber YorumlarıKangal uk Kangal:

Suriye’de bir bok korkuyor insallah Türkiye’ye bulaşmaz

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Haber YorumlarıNur Zo:

Çıbanın başı

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Haber YorumlarıBülent Aydoğan:

Bunlar Daeş in Başka bir versiyonu. Ve Görüyorum Bundan mutlu olan insanlar var maalesef.

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