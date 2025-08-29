Haksız yere tutuklandı, kanserden öldü! Japon polis ve savcılar mezarı başında özür diledi

Japonya'da hukuk tarihinde ender görülen bir olay yaşandı. Tokyo polisi ve savcıları, uzun süreli gözaltı ve reddedilen kefalet başvuruları nedeniyle kanser tedavisi alamadan hayatını kaybeden makine mühendisi Shizuo Aishima'nın mezarı başında özür diledi. Yetkililer çiçek sunarak eğilme jestiyle hatalarını kabul etti.

MAKİNELERİN YASA DIŞI İHRACATI İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Tokyo yakınlarındaki Ohkawara Kakohki şirketinin yöneticilerinden biri olan 72 yaşındaki Aishima, 2020 yılında şirketin ürettiği sprey kurutucu makinelerin yasa dışı ihracatı iddiasıyla tutuklandı. Polis, bu makinelerin biyolojik ajan üretiminde kullanılabileceğini öne sürdü. Ancak şirket yöneticileri suçlamaları başından beri reddetti.

KEFALET TALEBİ 8 KEZ REDDEDİLDİ, KANSERDEN ÖLDÜ

Gözaltındayken mide kanseri teşhisi konulan Aishima'nın avukatı, uygun tıbbi tedaviye erişebilmesi için sekiz kez kefalet talebinde bulundu. Ancak tüm başvurular reddedildi. Aishima, dışarıdaki bir hastaneye sevk edildiğinde ise tedavi için çok geçti. Aishima, savcıların suçlamaları düşürmesinden sadece beş ay önce, Şubat 2021'de yaşamını yitirdi.

JAPON YETKİLİLER MEZARI BAŞINDA ÖZÜR DİLEDİ

New Haven Register'da yer alan habere göre; Tokyo Büyükşehir Polis Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Tetsuo Kamata, Aishima'nın mezarında yaptığı açıklamada, "Yasa dışı soruşturma ve tutuklamadan dolayı derinden özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tokyo Bölge Savcılığı Başsavcı Yardımcısı Hiroshi Ichikawa da Aishima'nın mezarı başında dua ederek, kefalet taleplerinin haksız yere reddedildiğini ve bunun Aishima'yı tedavi hakkından mahrum bıraktığını kabul ederek, "Çok üzgünüz" dedi.

Ancak Aishima'nın eşi, yetkililerin özrünü kabul ettiğini ancak kendilerini affetmeyeceğini söyleyerek, eşinin kendisine "Neden bana böyle yapıyorlar, anlamıyorum" dediğini aktardı.

MAHKEME 1 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Aishima ile birlikte şirket başkanı Masaaki Okawa ve eski yönetici Junji Shimada da aynı suçlamalarla yargılanmış, ancak dava Temmuz 2021'de düşmüştü.

Şirket, Eylül 2021'de Tokyo metropol yönetimi ve merkez hükümete karşı tazminat davası açtı. Tokyo Yüksek Mahkemesi, haziran ayında üç yöneticinin tutuklanma ve suçlanma sürecini hukuka aykırı buldu. Mahkeme, hükümetin yöneticilere toplam 166 milyon yen (1,12 milyon dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA BENZER BİR SKANDAL YAŞANMIŞTI

Bu karar, Japonya'nın adalet sistemine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde geldi. Geçtiğimiz yıl, 1966'daki bir dörtlü cinayet davasında haksız yere mahkum edilen ve ülkenin en uzun süre hapis cezasına çarptırılan mahkum Iwao Hakamada'nın beraat etmesiyle benzer bir adalet skandalı gündeme gelmişti. Aishima'nın hikayesi, Japonya'da uzun gözaltı süreleri ve kefalet sistemindeki katılığın bir kez daha tartışılmasına yol açtı.