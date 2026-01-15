Haberler

Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform

Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Haber Videosunu İzle
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin, "Bu forum tek seferlik bir etkinlik değil Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir düşünce ve değerlendirme platformudur" ifadesini kullandı. "Enerji dünyayı ayakta tutan temel güçtür" diyen Gültekin bir sonraki forumun "sağlık" üzerine yapılacağını belirtti.

  • Uluslararası Ayder Forumu'nun ikincisi 'Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' başlığıyla Rize'de düzenlendi.
  • Bir sonraki Uluslararası Ayder Forumu, Sağlık Bakanlığı himayesinde 'sağlık' temasıyla gerçekleştirilecek.
  • Foruma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu katıldı.

Rize'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'nda, " Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' başlığı ele alındı.

Organizasyona; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, belediye başkanları, kurum amirleri, yerli-yabancı basın mensupları ve uluslararası temsilciler katıldı.

Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform

"BU FORUM RİZE'DEN DÜNYAYA AÇILAN SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜŞÜNCE PLATFORMU"

Burada konuşma yapan Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin, devletin hedeflerini sahada desteklemeyi ve kamu, sivil toplum ile paydaşların ortak çalışmalarının toplumsal faydasını artırmayı amaçladığını söyledi. Gültekin, Rize'nin markalaşma yolculuğunda yürütülen çalışmaların "kamu ile toplum arasında güçlü bir köprü" niteliği taşıdığını ifade etti.

Gültekin, "Uluslararası Ayder Forumu Derneği olarak yola çıkarken tek bir hedefimiz vardı. Rize'yi ve Ayder'i sadece turizm değil küresel fikirlerin ve diplomasinin de zirvesine getirmek. Hatırlayacağınız üzere geçen yıl burada yine çok kıymetli bir heyetle bir gelmiş, lojistik ve ulaşım üzerine ilk Ayder Forumu'nu gerçekleştirmiştik. O gün ektiğimiz tohumların bugün yeşerdiğini ve bu sorumun uluslararası bir diplomasi masasına dönüştüğünü görmek bizler için büyük bir gururdur. Bu forum tek seferlik bir etkinlik değil Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir düşünce ve değerlendirme platformudur." ifadelerini kullandı.

Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform

"DÜNYANIN EN KRİTİK GÜNDEMİ: YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR VİZYON"

Konuşmasında enerji başlığının önemine de değinen Gültekin, Rize'nin ev sahipliğinde yenilenebilir enerji potansiyeli, doğal kaynaklar ve sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın en kritik gündemlerinden biri olan enerjiyi ele almak için bir araya geldiklerini söyledi. Forumda ortaya çıkacak "ortak akıl" ve alınacak kararların gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha güçlü bir gelecek bırakma hedefi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform

BİR SONRAKİ ULUSLARARASI FORUM "SAĞLIK" TEMASIYLA OLACAK

Gültekin, "Enerji dünyayı ayakta tutan temel güçtür; ancak yaşamı anlamlı kılan ve vazgeçilmez olan en önemli değer sağlıktır" diyerek bir sonraki uluslararası Ayder Forumu'nun Sağlık Bakanlığı himayelerinde "sağlık" temasıyla düzenleneceğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir

Dünyaca ünlü isim Arda'nın yeni hocası olabilir