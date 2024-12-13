Hakan Fidan, İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıtı açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.

"KENDİLERİNE HABER YOLLADIK"

Fidan, İsrail'in, Suriye'deki yeni yönetimin elindeki imkan ve kabiliyetleri yok etmek için bir strateji geliştirdiğini paylaşarak, "Bence bu strateji çok tehlikeli. Bu strateji büyük bir provokasyona yol açabilir. Bunu göz ardı ediyorlar. Her şey bu kadar güllük gülistanlık gitmeyebilir. Onun için kendilerine haber yolladık. Artık provokasyondan vazgeçin, Suriye yönetiminin kontrolü altında bulunan yerleri bombalamaktan vazgeçin." diye konuştu.

"BU İSRAİL'İN ASKERİ PLANLAMASI"

Fidan, İsrail'in Suriye'de "gerekli gördüğü zaman" havadan ve karadan operasyon yapabileceği bir alan açmayı istediğini vurgulayarak, bunun İsrail'in askeri planlaması olduğunu söyledi.