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Hakan Fidan, İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıtı açıkladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir programda İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını provokasyon olarak değerlendirerek "Onun için kendilerine haber yolladık. Artık provokasyondan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu. Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.

"KENDİLERİNE HABER YOLLADIK"

Fidan, İsrail'in, Suriye'deki yeni yönetimin elindeki imkan ve kabiliyetleri yok etmek için bir strateji geliştirdiğini paylaşarak, "Bence bu strateji çok tehlikeli. Bu strateji büyük bir provokasyona yol açabilir. Bunu göz ardı ediyorlar. Her şey bu kadar güllük gülistanlık gitmeyebilir. Onun için kendilerine haber yolladık. Artık provokasyondan vazgeçin, Suriye yönetiminin kontrolü altında bulunan yerleri bombalamaktan vazgeçin." diye konuştu.

"BU İSRAİL'İN ASKERİ PLANLAMASI"

Fidan, İsrail'in Suriye'de "gerekli gördüğü zaman" havadan ve karadan operasyon yapabileceği bir alan açmayı istediğini vurgulayarak, bunun İsrail'in askeri planlaması olduğunu söyledi.

Hakan Fidan, İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıtı açıkladı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Yürek yemiş olmalısın hakan

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Yorum Beğenme77
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Haber YorumlarıRealist:

Valla çok güldüm bu habere.

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Diyarbakırlı Fidanın İsraile uyarısı seni korkuttu mu? Bu kadar İsrailden korkma. İsrail Allahın lanetlediği bir kavim ondan niye korkuyorsun? Allahtan kork sadece..

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıBARBAROS:

Bıyıklı gözlüklü siboplar Dünyayı ele geçirecek öyle mi? Korku filmlerinde olur bu sadece :))

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