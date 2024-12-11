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Hakan Fidan'dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı

Hakan Fidan'dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Schengen vizesi krizine ilişkin yaptığı açıklamalarda "Özellikle Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi nedeniyle vize konusunda AB dışındaki ülkelere kısıtlamalar getirildi" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Schengen vizesine ilişkin gelen soruya "Özellikle Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi nedeniyle vize konusunda AB dışındaki ülkelere kısıtlamalar getirildi" diyerek yanıt verdi.

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında artan ret oranlarına ilişkin gelen soruya yanıt verdi.

YIL YIL VERİLERİ AÇIKLADI

Yıllara göre istatistikleri sıralayan Fidan, "Vize ile ilgili şikayetler bize de geliyor. Bazı bilgiler vermek istiyorum. Bir takım sorunlar var. Türkiye'ye özel sorunlar değil. 2018 itibari ile dünya genelinde yapılanSchengen başvurularına ret oranı 9.6, Türkiye'den yapılan ret oranı 8,7. 2019'da dünya genelinde ret 9,9, Türkiye'den 9,7.2021'de dünyada 13,4, Türkiye'de 16,9. 2022'de dünyadan 17,9, Türkiye'den 15,7" ifadelerini kullandı.

"AŞIRI SAĞIN YÜKSELMESİ NEDENİYLE..."

Fidan ayrıca "Özellikle Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi nedeniyle vize konusunda AB dışındaki ülkelere kısıtlamalar getirildi. Aynı zamandaSchengen sisteminin tek bir yazılıma dayanır olması sorun. Hangi ülke bizle özel bir ilişki geliştirmek istese de yazılım izin vermiyor.Her geçen gün yurt dışına gitmek isteyen kişi sayısı artıyor bu da oranları arttırıyor" diye konuştu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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