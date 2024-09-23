Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı

Ege Denizi'nde bir göçmen kaçakçısının botunu kovalayan Yunan askeri, Türk karasularına girdi. Yunan askeri, Muğla'nın Datça ilçesinde karaya çıkarak botu aldı.

YUNAN ASKERİ, ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK KARAYA ÇIKTI

Yunan Sahil Güvenliği, Türkiye'nin egemenlik sahasını bir kez daha ihlal etti. Muğla'nın Datça ilçesinde bir göçmen kaçakçısının zodiac botunu kovalayan Yunan askeri, elini kolunu sallayarak karaya çıktı. O anları cep telefonu kamerası saniye saniye kaydetti.

YUNANİSTAN'IN İLK İHLALİ DEĞİL

20 Eylül'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde de benzer bir olay yaşanmıştı. Yunan botu, Türk karasularını ihlal ederek göçmen kaçakçısının botunu kovalamıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı da olayı doğrulamıştı. Komutanlık , "Yunan Sahil Güvenlik botunun karasularımızı ihlal ettiği şeklinde birtakım haber ve görüntü kayıtları paylaşılmıştır" açıklaması yapmıştı. Komutanlığın açıklaması şöyleydi: "20 Eylül 2024 tarihinde, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarından "Yunan Sahil Güvenlik botu ile içerisinde 1 şahıs bulunan süratli bir bot arasında kovalamaca yaşandığı ve bu kovalamaca esnasında Yunan Sahil Güvenlik botunun karasularımızı ihlal ettiği" şeklinde birtakım haber ve görüntü kayıtları paylaşılmıştır.

Konuya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

20 Eylül 2024 tarihinde, 112 Acil Çağrı Merkezinden "Bodrum Akyarlar Meteor Koyu'nda bir lastik botun karaya çıktığı ve 1 şahsın ormanlık alana kaçtığı" ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-35, KB-114) sevk edilmiş ve ihbar Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na iletilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan Sahil Güvenlik unsurunun süratle kendi karasularına döndüğü tespit edilmiştir. Ormanlık alana kaçan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şahsı bulmak maksadıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."