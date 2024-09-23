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Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı

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Yunan Sahil Güvenliği, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir göçmen kaçakçısının zodiac botunu alırken karaya çıktı. Olay kameralara yansıdı.

Ege Denizi'nde bir göçmen kaçakçısının botunu kovalayan Yunan askeri, Türk karasularına girdi. Yunan askeri, Muğla'nın Datça ilçesinde karaya çıkarak botu aldı.

YUNAN ASKERİ, ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK KARAYA ÇIKTI

Yunan Sahil Güvenliği, Türkiye'nin egemenlik sahasını bir kez daha ihlal etti. Muğla'nın Datça ilçesinde bir göçmen kaçakçısının zodiac botunu kovalayan Yunan askeri, elini kolunu sallayarak karaya çıktı. O anları cep telefonu kamerası saniye saniye kaydetti.

YUNANİSTAN'IN İLK İHLALİ DEĞİL

20 Eylül'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde de benzer bir olay yaşanmıştı. Yunan botu, Türk karasularını ihlal ederek göçmen kaçakçısının botunu kovalamıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı da olayı doğrulamıştı. Komutanlık , "Yunan Sahil Güvenlik botunun karasularımızı ihlal ettiği şeklinde birtakım haber ve görüntü kayıtları paylaşılmıştır" açıklaması yapmıştı. Komutanlığın açıklaması şöyleydi: "20 Eylül 2024 tarihinde, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarından "Yunan Sahil Güvenlik botu ile içerisinde 1 şahıs bulunan süratli bir bot arasında kovalamaca yaşandığı ve bu kovalamaca esnasında Yunan Sahil Güvenlik botunun karasularımızı ihlal ettiği" şeklinde birtakım haber ve görüntü kayıtları paylaşılmıştır.

Konuya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

20 Eylül 2024 tarihinde, 112 Acil Çağrı Merkezinden "Bodrum Akyarlar Meteor Koyu'nda bir lastik botun karaya çıktığı ve 1 şahsın ormanlık alana kaçtığı" ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-35, KB-114) sevk edilmiş ve ihbar Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na iletilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan Sahil Güvenlik unsurunun süratle kendi karasularına döndüğü tespit edilmiştir. Ormanlık alana kaçan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şahsı bulmak maksadıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Uluslararası İlişkiler Politika Göçmen Dünya Datça Muğla

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Yorumlar (24)

Hakan Gökhan:

1 haftada 2 defadır Yunan sınır ihlali yapıyor. Anlamadığım bizim Sahil güvenlik komutanlığı nerede???? Uyuyormu. Sınırlarımız onlara emanet.

57
0
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Ali Karakuş:

Allah aşkına.. Devletimiz, hükümetimiz nerede? Sahil Güvenliğimiz, deniz polisimiz nerede? Kim bu kendini bilmez Yunan'a dur diyecek?

37
1
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Grill Buy:

Reiz oldu pısık kedicik hani Reiz??

27
8
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Uzman Yorumcu:

BİR GÜNDÜZ ANSIZIN GELDİLER..!

30
2
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Mücahit Kılıç:

Bir gece ansızın diyenler. Düşman gündüz geldi kanınız gibi herseyiniz bozuk ekonomiden savunmaya herşey bozuk

24
7
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Volkan Çolak:

Rezillik diz boyu ne ar kaldı ne vatan ne namus

27
3
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şahabettin Ayyıldız:

Silah hava atmak için değil gereğini yapmak içindir ihamız sihamız var dünyada bir numaraymışız bu ülke yol geçen hanı değil

26
1
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Samet Yücer:

sahil güvenlik çay keyfinde heralde

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0
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Karakutu:

Bunlara yol açan ataniz sağolsun.

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rmz:

Ya bunamı takıldınız en azından geri cıkıp gitmiş ya elini kolunu sallayıp giripde çıkmayanlara ne demeli

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0
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