Haberler

Hackerların tuzağına düşen ismin CV'si dünyayı şaşkına çevirdi

Hackerların tuzağına düşen ismin CV'si dünyayı şaşkına çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman İstihbarat Servisi eski Başkan Yardımcısı ve eski NATO İstihbarat Şefi Arndt Freytag von Loringhoven, hackerların gönderdiği "PIN kodunuzu girin" mesajına aldanarak Signal hesabını kaptırdı; siber saldırılar üzerine kitabı bulunması olayı daha da dikkat çekici hale getirdi.

  • Alman İstihbarat Servisi eski Başkan Yardımcısı Arndt Freytag von Loringhoven'in Signal hesabı, 'PIN kodunuzu girin' içerikli sahte bir mesajla hackerlar tarafından ele geçirildi.
  • Arndt Freytag von Loringhoven, NATO'nun istihbarat yapılanmasında üst düzey görevler üstlenmiş ve siber saldırılar konusunda kitap yazmıştır.

Alman İstihbarat Servisi (BND) eski Başkan Yardımcısı Arndt Freytag von Loringhoven'in Signal hesabının hackerlar tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı. Alman basınında yer alan haberlere göre Loringhoven, telefonuna gelen "PIN kodunuzu girin" içerikli sahte mesaja inanarak hesabının kontrolünü siber saldırganlara kaptırdı.

Olayın ardından Loringhoven'in Signal hesabının bir süre hackerların kontrolünde kaldığı ve saldırının kimlik avı (phishing) yöntemiyle gerçekleştirildiği değerlendirildi.

NATO'DA DA GÖREV YAPTI

Söz konusu gelişme, Loringhoven'in kariyeri nedeniyle dikkat çekti. Uzun yıllar istihbarat alanında görev yapan Loringhoven, Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'de başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş ve aynı zamanda NATO'nun istihbarat yapılanmasında üst düzey görevler üstlenmişti.

Hackerların tuzağına düşen ismin CV'si dünyayı şaşkına çevirdi

SİBER SALDIRILAR ÜZERİNE KİTABI VAR

Olayı daha da dikkat çekici kılan detay ise Loringhoven'in siber güvenlik konusunda çalışmaları bulunması oldu. Eski NATO istihbarat şefinin "siber saldırılar ve dijital güvenlik tehditleri" üzerine bir kitap yazdığı da biliniyor.

Uzmanlar, olayın siber saldırıların ne kadar basit yöntemlerle bile etkili olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Kimlik avı yöntemiyle gerçekleştirilen saldırılarda kullanıcıların sahte mesajlar aracılığıyla kişisel bilgilerini veya doğrulama kodlarını paylaşması hedefleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi

Müttefiklerinden yardım istedi, 2 ülkeden ret yanıtı geldi
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

Çin'den ABD'ye tarihi rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar

Büyük tepki çeken yaptırım kararında geri adım atıldı
Fenerbahçe apar topar göndermişti! Yeni takımında kral gibi

Fener'in kovar gibi gönderdiği yıldız yeni takımında kral gibi
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i yeniden liderliğe yükseldi

Liderlik maçına çıktı! İşte sonuç
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

Bu iddia gerçekleşirse vay dünyanın haline