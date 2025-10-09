Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: ABD halkı Trump'ın Gazze tutumuna olumlu bakıyor

İsrail ve Hamas arasında uzun süredir beklenen ateşkes, tarafların onayıyla yürürlüğe girdi. sürecin detaylarını anlatan haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, barış planının aşamalarını, ABD'nin tutumunu ve kamuoyundaki yankılarını aktardı.

"ATEŞKESİN İLK AŞAMASI ONAYLANDI"

Rona Doğan Sural, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin her iki tarafça onaylandığını belirtti. Sürecin ilk aşamasında rehinelerin takas edilmesi konusunun ön planda olduğunu söyleyen Sural, "İsrail ve Hamas ateşkesinin ilk aşaması her iki tarafça onaylandı. İlk aşamada rehinelerin takas edilme meselesi var" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL 3 AŞAMALI ÇEKİLME PLANI UYGULAYACAK"

Sural, anlaşmanın yalnızca ateşkesle sınırlı olmadığını, İsrail'in Gazze'den kademeli çekilme planını da kapsadığını vurguladı. "İsrail 3 aşamalı olarak Gazze'den çekilecek" diyen Sural, geçmişte yapılan barış görüşmelerinde İsrail'in saldırı düzenlemiş olmasının kafalarda soru işareti yarattığını da dile getirdi.

"ABD HALKI TRUMP'IN GAZZE TUTUMUNA OLUMLU BAKIYOR"

ABD'nin rolüne de değinen Sural, "Trump barış sürecinde şeffaf davranıyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı. ABD halkının da Trump'ın Gazze politikasına olumlu yaklaştığını belirten Sural, "ABD basınında 20 maddelik barış anlaşmasının nasıl işleyeceğiyle ilgili soru işaretleri var" dedi.