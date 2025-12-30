Haberler

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına geçmek için görüşmeler devam ediyor
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olarak ABD'deki diplomasi trafiğini değerlendirdi. Trump–Netanyahu görüşmesinin Gazze'deki ateşkes sürecine etkisini anlatan Sural, Türkiye'ye yönelik mesajlara, Erdoğan'a dair yorumlara ve Trump–Zelenski temaslarına ilişkin dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı.

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olarak küresel diplomasinin sıcak başlıklarını değerlendirdi. ABD'de gerçekleşen Trump-Netanyahu görüşmesinden Gazze'deki ateşkes sürecine, Türkiye'ye yönelik mesajlardan Rusya-Ukrayna hattındaki belirsizliğe kadar birçok kritik başlık yayında ele alındı.

"TRUMP İLE NETANYAHU GÖRÜŞMESİNİN AMACI GAZZE'DEKİ ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASINA GEÇMEK"

Trump ve Netanyahu arasında yapılan görüşmenin ana başlığının Gazze olduğunu belirten Sural, ateşkes sürecinin ilerletilmesine odaklanıldığını ifade etti. Görüşmelerin ikinci aşamaya geçiş için yoğunlaştığını vurgulayan Sural, diplomatik temasların sürdüğünü söyledi.

"ULUSLARARASI GÖZLEMCİ HEYETİN İÇERİSİNDE TÜRKİYE'NİN OLMASI ABD TARAFINDAN OLUMLU KARŞILANIYOR"

Türkiye'nin sürece dahil olmasının Washington'da pozitif yankı bulduğunu aktaran Sural, görüşmelerde Türkiye'ye yönelik çok sayıda övgü yapıldığını dile getirdi. Ancak Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olumlu ifadelerden memnun kalmadığına dair bilgileri de paylaştı.

"TRUMP VE ZELENSKİ GÖRÜŞMESİNDE İKİ TARAFTA DA OLUMLU AÇIKLAMALAR VAR"

Sural, Trump–Zelenski görüşmesine de değinerek tarafların kamuoyuna olumlu mesajlar verdiğini aktardı. Öte yandan Rusya'nın gündemdeki 20 maddelik plana yaklaşımına dair net bir tutum ortaya koymadığını belirten Sural, belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

