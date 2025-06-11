Haberler.com Washington muhabiri Sural: Protestolar ülke çapına yayılabilir

Haberler.com Washington muhabiri Sural: Protestolar ülke çapına yayılabilir
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Haberler.com Washington muhabiri Rona Doğan Sural, sunucu Melis Yaşar'a ABD'de artan protestoları, Trump'ın sert güvenlik önlemlerini ve halkın yaşadığı endişeyi aktardı. Sural, olayların büyüyebileceğini ve Musk-Trump geriliminin ikinci plana atıldığını vurguladı.

Haberler.com Washington muhabiri Rona Doğan Sural, sunucu Melis Yaşar'a ABD'de protestoların giderek büyüdüğünü ve Trump'ın ulusal muhafızları bölgeye gönderdiğini ve bölgedeki son durumu aktardı.

"TRUMP PROTESTOLARDAN KORKUYOR"

ABD'nin farklı eyaletlerinde başlayan protestolar başkent Washington'a da sıçradı. Rona Doğan Sural, Trump'ın bölgeye 2000 ulusal muhafız gönderdiğini belirterek, "Bu önlem, protestoların beklenenden daha ciddi olduğunun göstergesi" dedi.

Haberler.com Washington muhabiri: Protestolar ülke çapına yayılabilir

"ASKERİ GEÇİT TÖRENİ ÖNCESİ YOĞUN GÜVENLİK"

14 Haziran'da gerçekleşecek olan askeri geçit töreni öncesi güvenlik seviyesi maksimuma çıkarıldı. Sural, "Trump göstericilerin güvenliği tehdit edebileceğini düşünüyor. Bu yüzden olağanüstü önlemler alınıyor" ifadelerini kullandı.

Haberler.com Washington muhabiri: Protestolar ülke çapına yayılabilir

"TRUMP'IN ODAĞI ARTIK MUSK DEĞİL"

Protestoların büyüklüğü ve halktaki tedirginlik dikkat çekerken, Trump ve Elon Musk arasındaki sert tartışmalar şimdilik rafa kalktı. Sural, "LA'de protestolar olmasaydı, Trump ve Musk kavgası büyüyebilirdi. Ama şu an Trump'ın önceliği bu değil" dedi.

"PROTESTOLAR ÜLKE ÇAPINA YAYILABİLİR"

Protestoların şu an yalnızca belli bölgelerde yoğunlaştığını ancak ülke geneline yayılabileceğini belirten Sural, "Protestoların büyüklüğü insanlarda tedirginlik yarattı. Protestolar mutlaka devam edecektir, hafta sonu daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya
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