Güzel fenomenin tükürüğünü satışa çıkardığı fiyat resmen dudak uçuklattı

ABD'de ikamet eden sosyal medya fenomeni Victoria Lit'in tükürüğünü yaklaşık 105 bin 148 TL'ye satışa çıkarması büyük şaşkınlığa neden oldu.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasının ardından ortaya çıkan fenomenler de ilginç şekilde para kazanmaya devam ediyor. Fotoğraflarını satan fenomenlerin ardından bir fenomenin tükürüğünü ciddi bir rakama satması, duyanları şaşırttı.

TÜKÜRÜĞÜNÜ SATIN ALMAK İSTEDİLER

Sosyal medya fenomeni Victoria Lit, yalnızca yetişkinlere yönelik bir platformdan fotoğraflarını satarak kısa sürede gelirini katlamayı başardı. 25 yaşındaki fenomen isim abonelerinin birbirinden tuhaf isteklerle kendisine geldiğini söyledi. Lit kendisine yapılan en tuhaf isteğin ise tükürüğünü satması olduğunu dile getirdi.

105 BİN 148 TL'YE SATTI

Sosyal medya fenomeni hayranlarının binlerce dolarlık isteklerini yerine getirmenin hayatını tamamen değiştirdiğini söyledi. Lit, "Tükürüğümü satmam için 5 bin sterlin (yaklaşık 105 bin 148 TL) teklif etti. Hayır diyemedim. Başka bir zaman ise spor salonunda terlemiş görüntümün fotoğrafını istedi. Başka bir abonem ise üzerime süt döktüğüm anların videosunu arzu etti. Hiçbirini unutmayacağım. Hepsine minnettarım" dedi.