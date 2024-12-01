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Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı

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Suriye'de rejim karşıtı muhalif grupların Halep'i ele geçirdikten sonra ilerleyişlerine devam etmeleri terör örgütü PKK/YPG'ye yeni fırsatlar doğurur mu sorusunu akıllara getirdi. Suriye rejiminin muhalifler karşısında terör örgütlerinden destek istemesi nedeniyle örgüte alan açıldığını ifade eden güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Suriye rejiminin kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladığı aktarıldı.

Güvenlik kaynaklarından, Halep'in büyük oranda ele geçirilmesinin ardından Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yapıldı.

YENİDEN HAREKETLENMELER BAŞLADI

Bölgedeki hareketlilik terör örgütü PKK/ Ypg'ye yeni fırsatlar doğurur mu sorusuna yanıt verildi. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmelerin başladığı belirtildi.

"SURİYE REJİMİ PKK/YPG'YE ALAN AÇTI"

Açıklamada, rejim güçlerinin hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetmesinin, Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/ Ypg'den destek istemesine neden olduğu ve PKK/ Ypg'ye alan açtığı aktarıldı.

Güvenlik kaynakları, Suriye rejiminin kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/ Ypg güçlerine devretmeye başladığını bildirdi. Bu nedenle Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubunun Halep bölgesine geldiği, örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlandığı belirtildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ DURUMU FIRSAT OLARAK GÖRDÜ"

Açıklamanın devamında, "PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak görmüş, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştur. Ancak, terör örgütünün bu planı Suriye Milli Ordusu tarafından bozulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Güvenlik kaynaklarına göre muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatarak sahaya girdi. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.

Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (38)

Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Kürtler orta doğunun yerli, ezeli ve ebedi halkıdır. Onlar bilmem nerenin ortasından gelip işgalci olmadılar. Sadece kendilerini koruyorlar.

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Yorum Beğenme114
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Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

ışıd teröristlerinden iyidir

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme132
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Haber YorumlarıMemo Bozcu:

neden sıkıntı olsunki Araplar alinca iyi Kürtler alinca sıkıntı öyle mi artık içimizdeki bu Kürt dusmanligi dan vazgecmemiz lazim Kürtleri Kendi safimiza çekmemiz lazım çünkü Kürtler gerçektende savaş ci korkusuz bir irk bu kanitlanmis bir gercek..

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme121
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Haber YorumlarıALİCAN:

HTŞ ile YPG/Pkk arasında ne fark var. HTŞ esat güçlerin yeniyor Halep havaalanını ele geçiriyor Ama bize de Esat havaalanını YPG ye teslim etti denilerek HTŞ masum Gerçekte HTŞ ile YPG/PKK arasında fark yok. Yakında göreceğiz Halep YPG ye teslim edilecek ve adım adım Kuzeyimizde BOP uygun olarak Büyük Kürdğüstan devleti kurulacak. Bakan Erdoğanın gözü aydın.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme90
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Haber YorumlarıFurkan inci:

kendi sorunlarımızı cozduk milletin işine burnumuzu sokuyoruz

Yorum Beğen53
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Haber YorumlarıMustafa Engin:

bop eşbaşkanı bakalım ne yapacak

Yorum Beğen62
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Haber YorumlarıSelim Keskin:

mit tırları olayı olmasaydı, bu bölgeler çok önceden tr ve tr destekçi Türkmen kontrolünde olacaktı.

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıVll. Murat:

Bu kaosta Suriye hava sahasına girip pkk .ypg.. hedeflerini bombardıman etmek için doğru zaman

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıLouis Tay:

Sen gidip ülke sorunlarıyla değil başka ülkenin iç işlerini karıştırırsan sorunlara yeni sorunlar eklersin..al sana yeni sorun işte

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Yorum Beğenme48
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Haber Yorumlarıbagıran adam:

bizim başından beri yapacağımız Rusya gibi esadin yanında olup Suriyenin toprak bütünlüğünü korumakti. Ama biz esad ile küsüp topunuzu alıp evimize çekildik. Ortalığı da hts, pkk adına ne dersen de onlara bıraktık.

Yorum Beğen31
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