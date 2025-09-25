Guterres ve Şara, Suriye'nin Geleceğini Görüştü

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, New York'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Antonio Guterres, New York'ta düzenlenen BM'nin 80'inci Genel Kurulu kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmede, Guterres, Suriye'deki 'siyasi geçiş' sürecinin kapsayıcı diyalog ve geniş tabanlı katılım yoluyla ilerletilmesinin önemini ifade etti.

Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumanın önemini vurgulayan Guterres, Suriye'nin 1974'te İsrail ile imzaladığı anlaşmanın ihlal edilmesi konusunda kaygılarını aktardı. Guterres ile Şara, görüşmede BM ve Suriye arası ortaklığın daha da güçlendirmenin yolları ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.