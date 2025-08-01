Gurbetçilere "Hangi ülkede yaşamak istersiniz?" diye soruldu, yanıtları düşündürücü

Gurbetçilere 'Hangi ülkede yaşamak istersiniz?' diye soruldu, yanıtları düşündürücü
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Gurbetçilere
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Almanya'da yaşayan gurbetçilere yöneltilen "Hangi ülkede yaşamak istersiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, Türkiye ile Almanya arasındaki yaşam farklarını ortaya koydu. Bazı gurbetçiler Türkiye'yi daha canlı ve sıcak bulurken, bazıları Almanya'daki düzenli yaşamı ve ekonomik istikrarı tercih ettiklerini belirtti. Tartışma, sosyal medyada da dikkat çekti.

Almanya'da yaşayan gurbetçilere yöneltilen "Hangi ülkede yaşamak istersiniz?" sorusu, hem kişisel tercihleri hem de iki ülke arasındaki yaşam tarzı farklarını gündeme taşıdı.

"TÜRKİYE'DE HAYAT VAR"

" Almanya'da doğup büyüdüğüm için burası daha kolay" diyen gurbetçilerden biri, "Ekonomisi daha güçlü. Ama Türkiye'de hayat var. Almanya çok soğuk, Türkiye daha canlı" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'DE YAŞAYINCA YAŞAMIYORSUN"

Bir diğer gurbetçi ise "Türkiye'de yaşam yok. Türkiye'de yaşayınca yaşamıyorsun. İşe gidiyorsun geliyorsun, trafik... Türkiye'ye tatile gitmek güzel burada yaşamayı tercih ederim" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Almanyada sefil hayatı yaşıyorlar ırkçı bakışlar ,sabahın 5 inde hergün kalkmak artık paraları ile türkiyede eskisi gibi alışverişte yapamıyorlar korkudan yabancılara agızlarını açamıyorlar haklı olsalar bile

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Haber Yorumlarıtolgn:

ufak at'da civcivlerde faydalansın. almanyayı kıskanma. sen kim almanya ekonomisi kim

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yanıt15
Haber YorumlarıEnes Tığrak:

5 tede kalksa vs vs de olsa buradan iyidir. zaten en kötü ülke buradan iyi aw neyi tartısıyonuz

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yanıt0
Haber YorumlarıNamik Kemal Erdem:

Bir gerçek var.almanya yaşamak zor neden disiplin,saat gibi çalışma basit dolandırma yok olan bir yer ( sadece etnik gruplar içinde kendi kendini dolandırma var tâbi). yıllık 13 ay maaşı, çocuk varsa ekstra parçacıklar,gelir düzey kademe göre kira yardım alma hakkı var ( devlet parasıyla yaşayanlar bile kirası ödeniyor)...545 avro devlet yardım parası alan bile Türkiye tatile geliyor. Bizde ne var..haydi anlatın.

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Haber YorumlarıMGk:

Uçak var Almanya uçağı bir bilet ile gidiyorsun

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Haber Yorumlarıtolgn:

merkel, maerz calmıyorlar, olay burda

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

13. maaş bazı kişilere ama artık ender. sevdiğim çikolata 5 yılda %108 zam yedi. çerez alamaz olduk çünkü kiralar o kadar arttıki.

yanıt7
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Haber Yorumlarıoğuz:

güzel ülkem, güzelsin lakin gelir dağılımındaki uçurum hayatı çekilmez hale getiriyor.

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